Finalmente il Grande Fratello torna in diretta su Canale 5. Mercoledì 8 gennaio 2025 Alfonso Signorini sarà in collegamento con la casa e scioglierà tutti i nodi che hanno caratterizzato questo inizio anno. Ne sono successe di ogni ma forse l’episodio più eclatante è quello che riguarda Helena Prestes e Jessica Morlacchi, che venerdì sera scorso, durante la cena, hanno litigato pesantemente.

Sono giorni che gli utenti dei social chiedono provvedimenti e notizie sul destino della modella brasiliana che, in preda all’ira, ha lanciato un bollitore mentre si scagliava contro la cantante. Per il momento un’informazione importante è arrivata: il televoto che vedeva Helena Prestes, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Bernardo Cherubini al ballottaggio è stato annullato a 48 ore dalla prossima puntata del reality.

GF, cosa succede a Helena Prestes

Poco fa infatti i profili social ufficiali del Grande Fratello hanno annunciato la chiusura del televoto per via di un provvedimento disciplinare, che evidentemente coinvolgerà uno dei gieffini che erano stati nominati. Non è specificato ma è praticamente ovvio che la destinataria sia Helena Prestes, la cui permanenza nella casa potrebbe essere giunta al termine.

Mercoledì sera si avrà l’ufficialità, sapremo cioè con certezza se la modella verrà squalificata o meno, ma intanto una giornalista che si occupa anche di televisione ha pubblicato un’indiscrezione. Stando a quello che poco fa ha rivelato Grazia Sambruna su Twitter, gli autori del GF in queste ore sarebbero orientati per la squalifica anche se, ha precisato, le cose potrebbero cambiare nelle prossime 24 ore.

Raga ma mercoledì ci sarà una squalifica? #grandefratello #heleners — Melany 20 (@Melanyme20) January 6, 2025

Qualcuno non vuole lanciare una petizione ora contro la squalifica di Heléna #zelena #helevier #grandefratello #gf — Vidéo redif (@videoredifstar) January 6, 2025

“Non è stato ancora deciso niente in modo definitivo, ma mi arriva all’orecchio voce per cui uno dei provvedimenti disciplinari sarebbe la squalifica in diretta di Helena, senza televoto, senza appello. Vedremo mercoledì. […] Raga non ho scritto che Helena verrà sicuramente squalificata in diretta mercoledì. Ho scritto che per il momento pare essere questo il provvedimento disciplinare che ha più probabilità d’esser preso per lei. Hanno da passare ancora tre giorni, calma”. Insomma, il destino di Helena non è ancora segnato ma l’ipotesi squalifica si fa concreta. E tra i suoi fan c’è già chi vuole lanciare petizioni contro questa (presunta) squalifica.