Il Grande Fratello ripartirà quasi sicuramente a settembre con Alfonso Signorini riconfermato alla conduzione. E stanno già spuntando i primi nomi di possibili concorrenti, pronti ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Sarebbero stati messi nel mirino due amatissimi volti di Uomini e Donne, che sono stati protagonisti alcuni anni fa nel dating show di Maria.

E c’è una motivazione specifica per la quale il Grande Fratello possa puntare su questi nomi. Sono due i papabili concorrenti che potrebbero stupire tutti e che provengono dal mondo di Uomini e Donne. Sono stati fidanzati tra loro, poi si sono lasciati ma nell’ultimo periodo si è parlato di un loro riavvicinamento e quindi nella trasmissione di Canale 5 potremmo capirne di più.

Grande Fratello, due concorrenti arrivano da Uomini e Donne? Chi sono

Come spiegato dal sito Angolo delle Notizie, i telespettatori che seguono il Grande Fratello vogliono questi due volti come concorrenti. E anche il pubblico di Uomini e Donne ne sarebbe molto felice, visto che avrebbe l’opportunità di rivederli in televisione dopo una certa lontananza dal piccolo schermo. Fondamentali saranno i prossimi mesi, per capire se ci siano davvero molte possibilità per ottenere il loro sì.

Parliamo di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, che potrebbero far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello. Angolo delle Notizie ha sottolineato il fatto che Signorini abbia spesso puntato su coppie o ex coppie, affinché possano crearsi interessanti dinamiche che tengano incollati i telespettatori davanti alla tv. E vedremo se funzionerà anche stavolta.

Nilufar scelse Giordano come suo fidanzato, quando era tronista di UeD nel 2017-2018. Parteciparono anche a Temptation Island, poi la loro relazione terminò pochi mesi dopo. Ma ora si sta vociferando di questo possibile ritorno di fiamma. E chissà se entreranno assieme al GF.