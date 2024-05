Grande Fratello che passione. Neanche due mesi dopo la fine dell’ultima edizione del reality di Canale 5 che ha visto trionfatrice Perla Vatiero, si parla già della prossima stagione. Nonostante la trasmissione cominci a perdere qualche colpo dal punto di vista degli ascolti, il Grande Fratello non andrà in “pensione”. Mediaset è pronta a riaccendere le telecamere della casa più spiata d’Italia subito ad autunno.

L’azienda del Biscione nei giorni scorsi ha aperto le selezioni per trovare i nuovi inquilini che prenderanno il posto di Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Letizia Petris, Anita Olivieri, Greta Rossetti e tutti gli altri protagonisti che hanno tenuto compagnia ai telespettatori nei mesi scorsi. I casting devono ancora entrare nel vivo ma due nomi già si sanno.

Grande Fratello 2024, già trapelati i nomi di due nuovi concorrenti vip

I candidati possono inviare le proprie domande di partecipazione al canale ufficiale del Grande Fratello, ma anche ad Alfonso Signorini, confermato alla conduzione del programma anche il prossimo anno. Con lui ci sarà in studio sempre Cesara Buonamici nei panni di opinionista. E si parla già di migliaia di candidature.

Sono usciti già i nomi di due nuovi concorrenti della prossima stagione del GF 2024/2025. La notizia è arrivata poco fa da una fonte di solito sempre ben informata sulle vicende che ruotano intorno al reality di punta di casa Mediaset, ovvero Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha pubblicato una storia in cui spiega cosa sta accadendo. Si parla di uno chef e di una ex soubrette: “Mentre Alfonso invita tutti a scrivergli in direct per proporsi come concorrente, stanno già contattando alcuni volti più o meno noti! Come uno chef molto conosciuto e un’ex soubrette TV”.

L’indiscrezione di Venza è stata confermata da Deianira Marzano. Riprendo il post del collega esperto di gossip, Marzano aggiunge un altro dettaglio: “L’ex soubrette è l’ex di uno famoso”. Ovviamente queste voci hanno scatenato il pubblico. In tanti sui social hanno provato a indovinare i nomi dei due nuovi gieffini in base agli indizi emersi finora. Vedremo ovviamente gli sviluppi.

Di sicuro però si sa già che la nuova casa del grande Fratello non sorgerà più a Cinecittà, infatti come anticipato nei mesi scorsi dal sito di Davide Maggio è scaduto il contratto di affitto tra la società produttrice e i famosi studi cinematografici che hanno ospitato per anni il reality show.