Luca Calvani è uno dei concorrenti più noti al Grande Fratello e soprattutto uno dei protagonisti assoluti delle ultime settimane: dalla lite con l’ormai ex amica Jessica Morlacchi al biglietto-gate che gli ha valso la strigliata di Alfonso Signorini in diretta fino all’ultima nomination che lo mette a forte rischio eliminazione. Dai sondaggi usciti subito dopo la puntata di giovedì, infatti, l’attore risulta il meno votato e dunque candidato all’uscita.

Ma non è finita qui perché come i fan sanno bene, grazie al clamoroso ripescaggio Jessica è tornata in gioco. E alla carica. Con Luca non si parla né si saluta ed entrambi stanno trascorrendo il tempo con persone totalmente diverse nella casa. La ex cantate si ritrova spesso con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo e a quest’ultima, in particolare, ha raccontato tutti i problemi avuti con Calvani.

GF, il retroscena su Luca: “Diario con tutti i soldi che guadagna”

E proprio Pamela, che era stata quella a portare a galla il famoso bigliettino dato di nascosto a Luca da Enzo Paolo Turchi, ha raccontato a Jessica di aver visto il diario in cui l’attore annota tutti i soldi guadagnati da quando è entrato nella casa del Grande Fratello. Lei non ne sapeva niente e l’ha poi rivelato a Mariavittoria Minghetti.

Dopo aver ribadito a MaVi che non prova più niente per Luca e anzi “mi sta proprio sulle scatole” e ormai” è una persona che se c’è o non c’è è uguale”, Jessica ha continuato ad attaccarlo. “Poi ha questa aria da maestro e da superiore. Luca pensa di essere il campione mondiale di tutto”. Fino alla confidenza fatta da Pamela: “Te non puoi capire cosa mi hanno detto su di lui”.

“Prima Pamela mi ha detto che Luca le ha fatto vedere tutto il suo diario, dentro c’ha scritto tutti i soldi che ha guadagnato fino ad adesso. Sì ha scritto nel dettaglio. I soldi sì, quelli che ha preso fino ad ora stando qui dentro. Come non hai capito? Non ti ricordi che lui ha questo…”, ha aggiunto prima che la regia staccasse l’audio come ricostruisce il sito Biccy. Dopo il biglietto-gate si apre ora anche il diario-gate?