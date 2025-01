Quattro ripescati e quattro con un bonus segreto dell’immunità ma a loro insaputa, la puntata del Grande Fratello di giovedì 23 gennaio è stata piena di novità. Mai successo nella storia del reality che i concorrenti eliminati avessero questo privilegio. Ma naturalmente nel corso della diretta non sono mancate le consuete nomination e l’apertura di un nuovo televoto eliminatorio, anche perché giovedì non è uscito nessuno.

Quando è arrivato il momento delle nomination ha iniziato Pamela che ha fatto il nome di Amanda, che invece ha nominato Shaila. La ballerina a Gatta ha nominato Stefania perché pensa che sia molto finta. Zeudi dando la colpa alla lontananza per via della sua permanenza nel tugurio ha fatto il nome di Eva dicendo che non hanno ancora legato e la stessa Eva ha nominato Chiara con l’accusa di illudere gli altri coinquilini.

Leggi anche: “Mi hanno chiesto di farlo e l’ho fatto”. Zeudi-Helena, svolta al Grande Fratello dopo la scoperta su Javier





“GF, Luca esce”: cosa sta succedendo

Ancora, Jessica invece ha fatto il nome di Amanda e ha fatto sapere che nominerà lei tutte le volte che non potrà votare Luca. Chiara e Ilaria hanno nominato Stefania, che invece ha fatto il nome di Shaila. Helena ha nominato Ilaria e MariaVittoria Amanda. Iago ha nominato Lorenzo, Tommaso e Giglio invece hanno fatto il nome di Luca per l’atteggiamento con Lorenzo mentre Maxime e Alfonso Iago.

Luca ha nominato Lorenzo e lui ha ricambiato. Anche Javier, Bernardo ed Emanuele hanno fatto il nome di Spolverato. Insomma, alla fine il pubblico è chiamato a scegliere tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando: uno di loro sarà il prossimo eliminato.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Amanda, Iago, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania #GrandeFratello pic.twitter.com/aIhDnzFtwi — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2025

E a poco dall’apertura del televoto, i dati dei sondaggi su siti, forum e pagine social dedicate al Grande Fratello hanno in comune il concorrente meno votato. È Luca Calvani: l’attore, protagonista assoluto degli ultimi giorni tra discussioni e violazione del regolamento per il famoso biglietto-gate è al momento il candidato all’eliminazione. Una notizia pesante e inaspettata per molti. Il preferito? Sempre in questo momento oscilla tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato, quindi è praticamente certo che loro due non rischiano di uscire.