E come previsto nella nuova puntata del Grande Fratello Helena ha scoperto l’avvicinamento tra Javier e Zeudi. Chiamata in salone da Signorini prima di sapere di essere ripescata, ha visto le immagini della notte e poi commentato insieme ai diretti interessati. “È partito tutto come uno scherzo, volevamo alleggerire quello che stava succedendo. Abbiamo iniziato a parlare e non c’è stato un controllo. In questo momento siamo un po’ in imbarazzo”, ha detto subito il pallavolista.

Poi, dopo la clip, ha parlato Helena. Che ha cercato di mantenere un profilo sereno, ma anche molto confuso e spiazzato: “Siete in imbarazzo per la clip? Beh non lo so, cosa vuol dire tutto questo? Vi state avvicinando? Sono molto confusa perché non me lo aspettavo proprio di vedere questo”, ha ammesso in diretta. E se per Beatrice Luzzi c’è stata “chimica vera” tra Javier e Zeudi, quest’ultima ha subito smorzato parlando di un semplice abbraccio.

GF, Helena e Zeudi: cosa è successo dopo la puntata

Finita la puntata e rientrata finalmente nella casa del Grande Fratello dopo il ripescaggio, Helena ha però fatto capire di avere le idee chiare su chi vuole al suo fianco tra Zeudi e Javier. Proprio mentre parlava con la ex Miss e Jessica Morlacchi, Helena si è soffermata sul viso della ragazza, dicendo di star guardando un brufoletto, mentre poi l’ha afferrata e le ha scoccato due baci.

“È solo un bacio, non si può?”, ha subito detto. E poi ha aggiunto: “Ok, ahi, mi mancavi Zeudiiii!” Jessica ha ribattuto con un “guardala, non ce sta a capì un ca..o“. Ed Helena ha risposto: “No, è strana lei, è strana“. Subito dopo, le due si sono abbracciate e anche Zeudi ha confessato con un “mi sei mancata tanto“, a cui Helena ha risposto con un “ci divertiamo, ok?”.

Ma siamo tornate e non siamo mai state così belle!#zelena https://t.co/EK8ZaizNHD — F❤️🌈 (@PiuUnitee) January 24, 2025

Zeudi: Io ho scelto Helena perché ho seguito il mio cuore, per lei ho un qualcosa che con Javier e con nessuno c’è. Lei per me è importante, non ho bisogno che gli aerei mi dicano niente perché seguo il mio cuore a prescindere. Se non sapete è inutile parlarne.



🏡🤍 #zelena

Non solo, sempre al termine della puntata Zeudi si è avvicinata a Helena e le ha fatto una sorta di dichiarazione: “Quello che ho costruito con lui, Javier, non ha niente in paragone con quello che ho costruito con te, il mio cuore mi porta da te non da lui. Lui mi piace tanto come persona, fuori ho detto che era il mio prototipo estetico, ma se dovessi scegliere sceglierei te, mi hanno chiesto di scegliere e il mio cuore mi porta da te“. Insomma, è deciso?