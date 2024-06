Uomini e Donne finito e Ida Platano single dopo l’uscita di scena da tronista. Almeno queste sono le notizie ufficiali, anche se si continua a parlare di un futuro con Mario, il corteggiatore che tuttora sembra non mollare la presa con lei, e anche di un futuro nel dating show di Maria De Filippi. Le ultime danno per praticamente certa la presenza della parrucchiera di Brescia in studio, ma nel parterre insieme all’amica Gemma Galgani e altre dame.

Nel mentre, tra le tante voci e Storie Instagram passate al microscopio per capire qualche indizio, arriva una segnalazione che sta facendo sognare i fan. Riguarda Riccardo Guarnieri, lo storico ex di Ida Platano che pare aver trovato l’amore fuori da Uomini e Donne (gli ultimi rumor parlano però di crisi, ndr), motivo per cui in questa stagione da poco conclusa non si è mai visto né sentito. Insieme a Ida ha formato una delle coppie più amate dello show, anche se scoppiata da tempo.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, colpo di scena

E quando le possibilità di rivedere lui alla sua corte, quando era seduta sul trono, si sono azzerate ecco arrivare un gesto di Ida Platano che ha subito acceso nuove speranze. Proprio in queste ore, però, alcuni fan hanno notato come lei abbia messo il segui su di una pagina Instagram dedicata proprio a le e a Riccardo Guarnieri.

Come mai, ci si è subito chiesti, se la storia con l’ex cavaliere tarantino è definitivamente archiviata ed entrambi sono andati avanti con le loro vite? Alcuni utenti hanno inevitabilmente iniziato a fantasticare su un possibile ritorno di fiamma, ma a quanto pare la spiegazione è semplice: Ida sarebbe molto legata alle persone che gestiscono questa pagina, fine.

Ciò nonostante gli eterni romantici non possono fare a meno di sperare che un giorno, vicino o lontano che sia, Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornino insieme, anche perché tra di loro c’è stata una storia davvero importante. “La storia” , sottolinea Lorenzo Pugnaloni che aggiunge anche come non si possa negare che abbia emozionato tutti. Colpo di scena in arrivo o solo un gesto di cortesia, questo di seguire una pagina gestita da persone cui la ex tronista è legata? Vedremo.