“Prende il posto di Ida Platano”. Notizia clamorosa in vista della prossima stagione di Uomini e Donne. Maria De Filippi avrebbe preso una decisione ben precisa su chi sarà il nuovo tronista del dating show di Canale 5. La notizia appena uscita è letteralmente “esplosa” sul web: il pubblico si sta dividendo tra chi è d’accordo con la nota conduttrice e chi invece si dice assolutamente contrario.

Un volto già noto al pubblico di Uomini e Donne sul trono 2024/2025. Un po’ più di una semplice indiscrezione. Si parla infatti di una vera e propria anticipazione quella uscita in queste ore. La notizia ha avuto l’effetto di una bomba. A salire sul trono del dating show infatti sarà infatti un ex cavaliere del trono over. Di più: un ex cavaliere che era uscito da poco dal programma felice, insieme con la sua dama.

Uomini e Donne, deciso il nome del tronista che prenderà il posto di Ida Platano

Marco Antonio Alessio sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. A sganciare la bomba è stato Comingsoon. Si tratta di un vero e proprio colpo di scena. Marco infatti aveva abbandonato da poco dal programma. Durante la su permanenza nella trasmissione aveva conosciuto la dama Emanuela Malavisi. I due avevano fatto alcune uscite insieme, si erano piaciuti e così avevano deciso di vivere la loro storia fuori.

Purtroppo per loro e per i loro fan è finita presto e malissimo. Marco ed Emanuela si sono lasciati dopo un mese appena. Adesso cambia tutto. La decisione su Marcio Antonio Alessio sarebbe stata presa direttamente Maria De FIlippi, che vorrebbe replicare l’”esperimento” già fatto con Ida Platano. Anche la parrucchiera di Brescia infatti prima di diventare tronista era uno dei protagonisti del parterre.

“Dopo la rottura con Emanuela, Alessio potrebbe tornare a settembre insieme ad altri volti storici del trono over, ma questa volta Maria lo vorrebbe sul trono per assicurarsi nuovi imperdibili colpi di scena. Se così fosse, non è escluso anche il ritorno di Malavisi chissà, magari proprio a corteggiarlo o semplicemente nel parterre dove gli darebbe certamente filo da torcere. Sicuramente il pubblico apprezzerebbe il ritorno del cavaliere e dunque Maria farebbe bene ad approfittarne”, scrive Comingsoon.