Daniela Zuccoli, vedova di Mike Bongiorno, ha rilasciato un’intervista Corriere della Sera in vista del prossimo 26 maggio quando il celebre conduttore Fininvest e poi Mediaset, scomparso nel 2009 a 82 anni, avrebbe compiuto 100 anni. I due si sono conosciuti quando lei aveva 20 anni e lui 46. “Sono stata quasi 40 anni con Mike. Ero proprio una ragazzina all’inizio, poi sono diventata una donna che lui rispettava e stimava. E gli ultimi tempi mi diceva: ‘Sei il bastone della mia vecchiaia’”.

La differenza di età all’inizio ha pesato: “Lui non c’era mai. Ci siamo un po’ allontanati. Succede che si sbagli, ma io non avrei mai potuto vivere senza di lui”, ha raccontato Daniela Zuccoli. “Io ero di sinistra, ero in piazza nel ’68, non si poteva non contestare allora. Lui era stato partigiano. Sì, è vero sosteneva Silvio Berlusconi ma per amicizia, lo appoggiava perché per lui contava sopra ogni cosa il fatto di essere amici”, ha raccontato la vedova di Mike Bongiorno.

La vedova ha ricordato che Mike Bongiorno aveva il passaporto americano, Silvio lo voleva fare senatore, ma avrebbe dovuto lasciare il passaporto americano e lui ha detto no, perché quello lo aveva salvato dalla morte quando stava per essere fucilato. Ha svelato che negli Stati Uniti ha sempre votato e l’ultima volta è stata per Obama, poi diventato presidente degli Stati Uniti d’America.

“Quella notte tutti tifavamo per Obama e Mike è stato in piedi tutta la notte per seguire le elezioni. Io sono andata a dormire e gli ho detto: ‘Lasciami scritto chi ha vinto’. – ha spiegato Daniela Zuccoli al Corriere della Sera – E la mattina quando mi sono alzata, ho trovato il suo biglietto in bagno: ‘Ha vinto Obama’. Lo conservo ancora”.

Una vita trascorsa insieme e finita insieme, perché Daniela Zuccoli ha rivelato che Mike Bongiorno è morto proprio accanto a lei. Un racconto che non aveva mai fatto prima di oggi, nel quale ha fatto alcune rivelazioni choc.

Mike che se n’è andato circondato dall’affetto dei suoi figli, pieno di gioia per la nascita della sua nipotina Luce. “Gli ultimi tre giorni di vita di Mike sono stati simbolici, karmici. Lui stava benissimo, aveva 85 anni, era sano, è morto in piedi, con me vicino, il meglio che si possa avere nella vita”. Daniela ha raccontato quegli ultimi giorni di vita del marito. “Il 6 mattina è nata Luce, la bimba di Nicolò e siamo corsi alla Mangiagalli per vederla. Lui era felicissimo. Il 7 decidiamo di andare a Montecarlo. Era di ottimo umore, cantava in macchina. Abbiamo cenato con i nostri carissimi amici”.

Poi ha raccontato di quell’8 settembre, giorno della morte di Mike Bongiorno: “Mi sveglia lui, e mi mette i giornali sui cuscini, tenerissimo. Ordiniamo la colazione. Io gli imburro il pane poi la marmellata. Siamo seduti di fronte, chiacchieriamo. Io torno a letto a leggere, lui si siede in poltrona. Fra me e me, penso: ‘come sto bene con lui’ ma non gliel’ho detto. Poi mi arriva la foto della piccola Luce sul cellulare. Mi alzo, gliela faccio vedere e lui dice ‘Che bella, sembri tu quando prendi il sole’. Queste sono state le sue ultime parole. È andato in bagno, ho sentito un tonfo. Mi amava tanto”.