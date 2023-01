Clizia Incorvaia, critiche dopo la foto con la figlia Nina. La compagna di Paolo Ciavarro, ed ex del cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, stavolta ha risposto alle critiche piovute sui social. A spiegare cosa successo ci ha pensato la pagina Instagram The pipoltv, ripostata dalla Incorvaia, che scrive come: “Clizia Incorvaia, ieri ha vissuto, condividendo tutto sui social, una giornata insieme alla sua primogenita Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina. La compagna di Paolo Ciavarro, con cui insieme hanno un figlio Gabriele nato il 19 febbraio 2022, ha portato la figlia di 7 anni alla sfilata di Monnalisa a Milano”.



E ancora: “L’influencer, ex ‘vippona’ del GF Vip, per questo, è stata criticata da alcuni utenti sul web per la scelta di condividere immagini dal fashion show in cui la bimba è sempre di spalle o col volto coperto.

Lei sbotta: “Non accetto più intromissioni nella mia vita privata”.

Clizia Incorvaia, critiche dopo lo scatto della figlia Nina

Alcuni commenti pizzicano Clizia. Scrive un’utente: “Se la loro vita pubblica è fatta solo di argomenti riguardanti la vita privata …. Penso si possa parlare ben poco di altro e del loro personaggio. Questo è il prezzo da pagare quando si diventa “famosi” per il nulla cosmico”. Ma sono tanti quelli che la difendono.



A stare zitta, poi Clizia proprio non riesce così ha deciso di spiegare il motivo per il quale non mostra la bambina: si tratta di una scelta fatta di comune accordo col padre della bimba, Sarcina. Spiega Clizia: “Lei la vive benissimo, è una decisione che abbiamo preso insieme a suo papà e a lei. Ed è tranquillissima. Anche lei quando era piccola la mostravamo con suo papà, all’età di Gabriele”.



Non esclude che tra qualche anno lei e Paolo decideranno di non mostrare più neanche Gabriele. La storia d’amore tra Clizia e Sarcina è finita alcuni anni fa. Lo scandalo nacque con la rivelazione di Sarcina rilasciata improvvisamente al Corriere della Sera: “Clizia mi ha tradito con Riccardo Scamarcio. Mi sono sentito pugnalato ovunque”.