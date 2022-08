Clizia Incorvaia sempre più spettacolare e sexy. Le ultime foto hot pubblicate su Instagram hanno fatto impazzire di gioia i follower, che ormai si aspettano quasi quotidianamente attività molto interessanti da parte della compagna di Paolo Ciavarro. Una vera e propria dea l’ex di Sarcina, che stavolta si è immortalata con un completino che ha fatto intravedere quasi tutto. Ha voluto giocare sul classico ‘vedo non vedo’, ma effettivamente i fan hanno visto decisamente abbastanza.

Ancora una volta Clizia Incorvaia ha voluto far entusiasmare migliaia di follower con foto hot destinate a far parlare ancora per tante ore. Giorni fa ha proposto delle “beach waves dall’effetto naturale, sciolte e con la fila centrale”, come scritto da Fanpage. E sui social lei ha commentato: “Messa in piega naturale uguale risultato delle trecce sciolte”. Ma ovviamente anche il topless non è stato da meno. Proprio i suoi capelli rivoluzionati hanno coperto il suo bellissimo décolleté. Una visuale da urlo.





Come raccontato nei dettagli dal sito Today, Clizia Incorvaia ha pubblicato delle foto hot e precisamente indossava un completino a due pezzi fatto all’uncinetto e di colore verde. E ha ‘dimenticato’ di mettersi il reggiseno, visto che è stato possibile intravedere il suo generoso décolleté. Poi si è anche girata di spalle e ha ribadito il ‘vedo non vedo’ anche con il lato B. Divertente la didascalia scelta dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Siciliana d’origine controllata”.

Tra i vari commenti sotto il post di Clizia Incorvaia anche un “Sexy” da parte di Rita Rusic. Mentre altri fan comuni hanno aggiunto: “La nostra meraviglia siciliana”, “Bellissima come sempre”, “Meravigliosa”, “Siciliana e non solo, sei fantastica come sempre”, “Uno spettacolo”. E dello stesso parere sarà ance la sua dolce metà Paolo Ciavarro, nonché la suocera Eleonora Giorgi, la quale ha un rapporto veramente speciale con Clizia. Un legame che fa invidia a milioni di persone, tenuto conto che solitamente suocera e nuora non vanno sempre d’accordo.

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha battezzato Gabriele, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che è nato a febbraio scorso. Del resto il direttore di Chi magazine e presentatore ha avuto un ruolo fondamentale nella loro storia d’amore: è colui che li ha fatti incontrare nella Casa di Cinecittà, dove poi si sono innamorati. Due anni fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si conoscevano e innamoravano al GF Vip.

