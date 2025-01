Grande Fratello, chi sono i nuovi concorrenti. L’ingresso, o meglio il ritorno, di Maria Teresa Ruta nella Casa è stato annunciato già da diverso tempo. La conduttrice aveva già partecipato al reality nella quinta edizione con la figlia Guenda Goria. Una stagione, quella, considerata da molti come una delle più positive per il programma di Alfonso Signorini. Ma non sarà solo lei ad entrare lunedì 27 gennaio.

In queste ore sono diversi i nomi dei nuovi concorrenti saltati fuori. Si è parlato, ad esempio, della figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, che quindi andrebbe ad abbracciare la zia Amanda Lecciso. Tuttavia non c’è la certezza. È uscito fuori anche il nome di Artur Dainese, modello di origini ucraine e armene. Ma non è tutto. Proprio recentemente, infatti, si è parlato di altri due nomi…

Chi sono i due nuovi inquilini

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse su social e web lunedì 27 gennaio nella Casa entreranno, oltre a Maria Teresa Ruta, anche Federico Chimirri e Mattia Fumagalli. Per quanto riguarda il primo parliamo di un ex concorrente di MasterChef che si definisce “Chef di giorno, deejay di notte”. Nel 2022 ha pubblicato il suo album d’esordio Sound Tasting. In passato ha avuto un flirt con Giulia Cavaglià, nota ex tronista di Uomini e Donne.

Il secondo, invece, è un maestro di sci, molto seguito sui social, che lavora dal 2010 ai Piani di Bobbio. Sull’arrivo dei tre concorrenti è arrivata anche l’ufficialità: “Questa sera, tre nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella Casa. Si tratta del maestro di sci Mattia Fumagalli, dell’argentino Federico Chimirri, chef e DJ, e della conduttrice Maria Teresa Ruta, già gieffina durante l’edizione del 2020″ leggiamo sul sito ufficiale del GF.

Confermata anche la presenza di Jasmine Carrisi che però non dovrebbe essere una nuova concorrente, ma solo un’ospite speciale. Nella puntata ci sarà un’eliminazione: uno tra Lorenzo, Shaila, Amanda, Iago, Luca Calvani e Stefania dovrà lasciare la Casa. I più a rischio al momento sembrano Shaila e Lorenzo, ma entrambi hanno ricevuto un bonus nei giorni scorsi: si salveranno?

