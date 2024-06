Truffe d’amore, il caso e il caos a Mattino 4. Ancora una volta c’è stata grande tensione nel programma condotto su Rete4 da Federica Panicucci e Roberto Poletti. Pochi giorni fa un inviato ha esclamato in diretta: “Che fa, mi mette sotto? Mi mette sotto? Non ho capito”. Il giornalista si trovava a Trevignano e ha rischiato a suo dire di essere investito mentre cercava di capire se dentro l’auto ci fosse la presunta veggente Gisella Cardia.

Stavolta, invece, la tensione è stata provocata dalle parole dell’opinionista in studio Patrizia Groppelli che hanno spinto Roberto Poletti a intervenire per fermarla e rimproverarla. Nella puntata di oggi venerdì 7 giugno si è parlato di truffe sentimentali, uomini e donne ai quali sono stati sottratti tempo e denaro con la messinscena di una relazione sentimentale. Caso eclatante è stato quello del pallavolista Roberto Cazzaniga al quale due donne avrebbero estorto oltre 500 mila euro.

Poletti stoppa Patrizia Groppelli: “Come ti permetti?!”

Ospite di Mattino 4 c’è stata una signora truffata da un uomo che è riuscito a sottrarle ben 900 mila euro. La donna ha spiegato che non è riuscita a recuperare neppure un euro e che l’uomo non si è fatto nemmeno un giorno di carcere. Federica Panicucci è intervenuta affermando che ad un certo punto la signora: “Ha capito l’andazzo e ha chiuso la cassa…”.

Subito dopo Patrizia Groppelli ha commentato: “Ci ha messo pure 10 anni ad accorgersene“. La donna ha risposto di aver scoperto ben prima il raggiro, ma la frase dell’opinionista ha creato una discussione. Sui social, infatti, in molti si sono schierati dalla parte di Groppelli: “Ma sta signora Marcella truffata, ok dispiace ma perché questa saccenza e questi toni contro la Groppelli. È normale che qualcuno si chieda come tu abbia fatto in 9 anni a non sospettare la truffa. In 9 anni non lo vedi mai, 4 domande dovresti fartele, quindi anche meno”.

#Mattino4 Ma sta signora Marcella truffata, ok dispiace ma perché questa saccenza e questi toni contro la Groppelli. È normale che qualcuno si chieda come tu abbia fatto in 9 anni a non sospettare la truffa. In 9 anni non lo vedi mai, 4 domande dovresti fartele, quindi anche meno — TINA CIPOLLARI (Stan Account-Le gif di Tina) 🎀 (@Cipollari_Fan) June 7, 2024

Tuttavia in studio Roberto Poletti ha redarguito l’opinionista: “Come ti permetti Patrizia? Ti devi fermare Patrizia perchè non puoi giudicare una persona che viene a portare una testimonianza”. Patrizia Groppelli ha ribattuto: “No, Roberto…Perdonami… Io non sto giudicando la signora. Massima solidarietà nei confronti della signora, però ci ha messo 9 anni per capirlo”.

Altro momento di tensione c’è stato quando Patrizia Groppelli ha dichiarato che le vittime di queste truffe sono persone deboli. Federica Panicucci ha però subito sottolineato come queste cose possano capitare a tutti e l’ospite ha chiarito che non aveva alcun problema: “Stavo benissimo. Stavo da Dio”. La discussione poi è ripresa e proseguita con la testimonianza di un’altra donna truffata. Una puntata parecchio ‘movimentata’…

