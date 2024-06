Da qualche giorno non c’è una puntata di Mattino 4 senza imbarazzo o disagio. Vi abbiamo raccontato del tentativo di investimento ai danni di un inviato del programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti in quel di Trevignano. Il servizio era sulla presunta veggente Gisella Cardia. Poi ci sono stati momenti di tensione tra i due conduttori: la Panicucci ha preso le distanze dalla definizione di Poletti.

Quest’ultimo aveva apostrofato come “piccoli mostri” alcuni tiktoker che provocavano nei video i loro cani. Comunque tutto è rientrato nella normalità, anche se Federica Panicucci dimostra grande attenzione a quanto viene dichiarato nello studio. Come quando se l’è presa con Patrizia Groppelli rea di aver criticato un’ospite. Stavolta l’intervento della conduttrice è stato indirizzato ad una dottoressa.

La dottoressa esagera, Federica Panicucci interviene

Nella puntata di oggi, martedì 11 giugno, a Mattino 4 il tema è quello della chirurgia estetica. Ci sono contributi di esperti per dare consigli ai telespettatori. Ad un certo punto Antonio Caprarica ha affermato di avere una mentalità aperta sulla chirurgia, ma si chiede se il giuramento di Ippocrate sia ancora valido o meno. La parola va quindi alla dottoressa Donati presente in studio.

La dottoressa lascia tutti a bocca aperta: “Certo che è valido e chi fa questo lavoro ci crede. Non bisogna comunque mettere alla gogna chi vuole risultare essere più bello, però se mi arriva un ‘grassone’, che sono adorabili. Non sono una razza a parte eh…”. Federica Panicucci, evidentemente sorpresa, l’ha subito ripresa: “Come un grassone Fiorella?! Ma no dai. Non mi cadere su questa cosa. No”.

Subito anche Roberto Poletti ha manifestato il suo netto dissenso di fronte all’espressione usata dalla dottoressa: “Ma che termine è? A nome dei grassoni, ma no, ma no. Scusi eh. Lei no”. La dottoressa ha provato a difendersi: “Io volevo dire ‘grassone’ perchè so che a casa stanno arrivando cattivi messaggi. Una persona obesa la si cura e la si porta da uno specialista. Non possiamo però condannare chi vuole migliorarsi”. Ma il danno ormai era fatto…

