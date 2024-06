Mattino 4, attimi di tensione in studio tra Federica Panicucci e Roberto Poletti. Ancora una volta nel talk show di Rete4 che parla di fatti di cronaca e spettacolo con diversi ospiti si registra un po’ di nervosismo. Pochi giorni fa era stato il conduttore a rimproverare l’opinionista Patriza Groppelli a suo dire troppo critica nei confronti della vittima di una truffa amorosa.

Per non parlare delle diverse occasioni nelle quali il programma si è occupato del caso della sedicente veggente Gisella Cardia e sono avvenuti lanci di pietre e tentativi di investimento. Stavolta, però, la tensione c’è stata tra i conduttori Federica Panicucci e Roberto Poletti. Si parla di cani pericolosi e nuove aggressioni. Intervengono tiktoker che hanno un ottimo rapporto coi propri cani, poi succede il ‘patatrac’.

Federica Panicucci prende le distanze da Roberto Poletti

Quando è stato il momento di introdurre il servizio su un tiktoker che aveva un rapporto particolare col proprio animale Roberto Poletti ha detto: “Piccoli mostri crescono perchè ce ne è uno che vi proponiamo”. Immediatamente Federica Panicucci è intervenuta volendo prendere in qualche modo le distanze da quanto appena affermato dal collega: “‘Mostri’ per modo di dire. In maniera…”.

A quel punto Roberto Poletti ha voluto spiegare le sue parole: “Se uno però fa quello che fa… ‘Piccoli mostri crescono'”. La discussione è proseguita perché Federica Panicucci ha chiarito: “Ti assumi le responsabilità di quello che hai detto“. E il collega ha prontamente ribattuto: “Mi assumo le responsabilità di quello che ho detto, come sempre”.

->>> VIDEO CANI AGGRESSIVI, LA NUOVA MODA SOCIAL

Quindi è stato mandato in onda il servizio su un tiktoker che nei suoi video provoca il suo pitbull tra l’altro mordendolo. Dopo quelle immagini Federica Panicucci ha commentato: “Sono rimasta senza parole” e Roberto Poletti ha aggiunto: “Io sono stato molto duro nel mio giudizio, ma proporre a 600 mila follower questo modello. Ti fai mordere dal cane, poi baci e abbracci. Incitamento quasi alla violenza. Ma che roba è?”. Anche Antonio Caprarica ha detto la sua: “Secondo me non sei stato duro, ma anzi troppo generoso caro Roberto. Io penso semplicemente che quello che abbiamo appena visto fa capire il fallimento del patentino. Non ha senso”.

