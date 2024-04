“Uno di loro due vincerà il Serale di Amici, e vi spiego il perché”. Ex allievo della scuola di Maria De Filippi uscito da poco dalla trasmissione parla della sua esperienza dentro il talent show di Canale 5 e fa nuove rivelazioni su professori e concorrenti. Una vera e propria confessione pubblica che si conclude con la previsione su chi sarà ad aggiudicarsi la coppa di Amici23 e perché proprio quel nome e non altri.

Il talent show di Canale 5 si avvia ormai verso le battute finale. Nell’ultima puntata del Serale abbiamo visto altre due eliminazione, la prima è stata quella della cantante Lil Jolie (nome d’arte di Angel Ciancio) uscita sconfitta al ballottaggio con l’altra cantante, Sarah Toscano. La stessa Sarà che poi se l’è dovuta vedere contro la ballerina Gioia De Martino (e la sostituita di lei, Aurora Ranvestel). A spuntarla come tutti sappiamo è stata poi la concorrente della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Un allievo di ballo e uno di canto: ecco per Nicholas chi sono i due possibili vincitori di Amici23

Gli allievi già eliminati nelle fase precedenti al Serale intanto stanno riprendendo contatto con la vita reale. Per loro ci sono state varie proposte di lavoro o di studio, che adesso stanno valutando attentamente trattandosi di un momento cruciale che può decidere della loro carriera in un verso o in un altro. Tra i concorrenti già fuori c’è il ballerino Nicholas Borgogni, uno degli allievi più amati dal pubblico. Nik ha rilasciato poco fa una intervista a ComingSoon facendo un bilancio della sua esperienza ad Amici e parlando dei suoi progetti. Poi si è lanciato in una previsione sul vincitore.

“Per il momento sono tornato a studiare – ha detto – piano piano arriveranno delle proposte e cercherò di capire come muovermi. Sicuramente vorrei vivere di questo, che sia in Italia o all’estero. Non mi dispiacerebbe un giorno tornare ad Amici come professionista, mi sentirei a casa. Magari succederà, magari no, ma io ci spero. Ci ho lasciato il cuore. Mai dire mai. Un sogno? Mi piacerebbe ballare al Coachella Valley Music and Arts Festival, sarebbe un bel traguardo”.

Screenshot

Poi la previsione sul vincitore di Amici23. Previsione doppia. “Sono tutti molto bravi, ma per il canto direi Petit. Sarei felice se vincesse lui perché è un ragazzo che si impegna tantissimo, un ragazzo buono, veramente genuino e puro. Nel ballo invece direi Sofia che per me è sempre stata una tra le ballerine più forti”.