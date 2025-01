Stefania Orlando si conferma una delle concorrenti più amate del Grande Fratello. La showgirl, che aveva già conquistato il pubblico durante la quinta edizione del reality, sta brillando anche in questa nuova avventura, guadagnandosi il sostegno di buona parte del pubblico. Un ruolo chiave nel suo percorso lo gioca l’amicizia con Helena Prestes, che le ha portato l’appoggio dei numerosi fan della modella brasiliana.

Ma Stefania non ha bisogno di alleanze per brillare, perché la sua schiettezza e il suo modo diretto di affrontare le dinamiche della casa la rendono una delle protagoniste indiscusse del programma. Nelle ultime ore, un video in cui Stefania mette alle strette Zeudi Di Palma è diventato virale sui social. Senza peli sulla lingua, la Orlando ha smascherato atteggiamenti e strategie che non la convincono, guadagnandosi l’appellativo di “regina della casa” da parte del pubblico.

Grande Fratello, Stefania Orlando smaschera Zeudi

Come sappiamo Zeudi si è avvicinata a Javier, amico di Helena per il quale la modella ha confessato di provare dei sentimenti e ovviamente sia Stefania che il pubblico hanno criticato il suo modo di comportarsi visto che si è sempre dipinta come grande amica della Prestes. Durante il confronto Zeudi ha detto: “Noi lo siamo facendo per il suo bene”, ma è stata subito smontata da Stefania che le ha chiesto: “Scusa, cosa state facendo per il suo bene?”, facendo riferimento al bullismo messo in atto nella casa nei confronti di Helena.

In quel momento Zeudi è andata completamente nel pallone e non è riuscita a fare un discorso di senso compiuto. Ha iniziato a balbettare e a dire frasi senza senso, mentre Stefania ha continuato a chiedere spiegazioni senza ricevere una risposta. “Lei fa del bene ad Helena flirtando e scopando con la persona di cui è innamorata. Grazie di esistere Zeudi che sei così gentile e benevola”, “Mi fa morire dal ridere che Z cerca di uscire dall’impasse minacciandola con “io e te dobbiamo fare un discorso in privato” il tutto mentre balbetta sperando di svincolare dalla domanda. Stefania vipera madre che continua a ripetergliela”, “Stefania sei tutti noi”, si legge.

Zeudi che pensava di fare un grande discorsone e viene smontata in 3..2..1.. da Stefania con una semplice domanda: “In che modo state facendo il suo bene?”



Zeudi in error 404 #grandefratello #heleners #helevier #viperelle #stefaniaorlando pic.twitter.com/gnjvdoHHzW — Crudelia (@SistersStars) January 30, 2025

“Che schifo sto gf, peggio di quello di Bellavia e della Luzzi. Deve fallire. Basta guardare questo scempio. Mi spiace solo per 4/5 concorrenti, tutti gli altri un grosso buco nell’acqua. Se gli autori nn fanno qualcosa x fermare quegli invasati finirà prima di quello che pensano”, si legge ancora su X, dove è stato pubblicato il video del confronto tra Stefania e Zeudi, accusata dal pubblico anche per aver ”leccato il c***” ad Alfonso Signorini.

Nel filmato, infatti, l’ex miss Italia dice: “Il grandissimo Alfonso Signorini, conduttore di questo meraviglioso reality show”. Anche in questo caso il pubblico l’ha massacrata e ha invece messo in luce come non sia riuscita a rispondere a una semplice domanda di Stefania.