Nel corso della storia del programma di Amici di Maria De Filippi sono sbocciati tantissimi amori. Tanti altri concorrenti hanno trovato la felicità insieme, ma la prima coppia che letteralmente fatto sognare il web, è stata quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile. Tutti sperano ancora in un loro ritorno, ma la coppia ha deciso di prendere due strade separate. Nello stesso anno, sono nate diverse coppie, fra cui Aka7even e Martina Miliddi o Deddy e Rosa di Grazia, tutte scoppiate.

Ma ci sono ancora Megan Ria e Gianmarco Petrelli, Federica Andreani e Piccolo G, Niveo e Rit e Mew e Matthew, allievi dell’ultima edizione del talent show i quali hanno lasciati la scuola per problemi personali ma che continuano la loro storia a gonfie vele. E Petit e Marisol di Amici 23, arrivati in finale insieme e innamoratissimi.

>> “Adesso posso dirvi di Holden”. Amici 23 finito e Sarah Toscano rompe il silenzio: cosa c’è tra loro





Amici 23, addio alla coppia formata da Ayle e Lucia

Tra le coppie nate quest’anno anche quella formata da Ayle e Lucia. Ad aprile l’allieva era stata ospite di Verissimo e aveva parlato della sua amicizia speciale con il compagno di classe. “Tra di noi c’è una bellissima amicizia, vedremo come si trasformerà fuori, nel mondo reale”. Lucia e Ayle si erano incontrati dopo l’uscita della ballerina dal programma: “Ci siamo visti a Roma, è andata bene. Sono felice”.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, la ballerina aveva definito il loro rapporto “un’amicizia speciale”. “Non voglio essere impulsiva, vedremo come si sviluppa la situazione”, aveva detto a Verissimo. Poi erano arrivate le foto di Ayele sul suo account Instagram, in particolare una in cui i due si baciavano sulle labbra.

Ora, però, gli attenti utenti del web, hanno notato che i due non si seguono più. Anzi, per la precisione è Ayle che non segue più Lucia Ferrari. Il cantante ha tolto il follow alla ballerina su Instagram e ha rimosso le foto insieme. Lucia invece segue ancora l’ex fidanzato, ma anche lei ha cancellato gli scatti fatti insieme.