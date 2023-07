Nella serata del 30 giugno c’è stato un momento molto importante in televisione, infatti è stata trasmessa la replica di una trasmissione di Carlo Conti che coinvolgeva in qualche modo il compianto Maurizio Costanzo e anche quindi Maria De Filippi. Come tutti sapete, il marito della conduttrice Mediaset è morto a febbraio e quindi la Rai ha avuto molti dubbi prima di prendere una decisione definitiva sul volto dell’indimenticabile Maurizio Costanzo Show.

Carlo Conti ha deciso di registrare un video, che è stato mandato in onda prima che iniziasse la replica di Tali e Quali. Ha parlato dunque di Maurizio Costanzo e le ultime indiscrezioni riferiscono anche di un probabile contatto tra lo stesso Conti e Maria De Filippi prima della scelta finale. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e cosa ha fatto alla fine Rai1, col pubblico che ha ovviamente apprezzato il gesto.

Carlo Conti e la scelta su Maurizio Costanzo: “Ha parlato pure con Maria De Filippi”

Dunque, non è stato semplice per Carlo Conti decidere cosa fare perché ci sarebbe stato un momento dedicato a Maurizio Costanzo. Sono state fatte le necessarie e dovute riflessioni e alla fine, pare anche grazie al placet di Maria De Filippi, è andato tutto regolarmente in onda su Rai1. Queste le prime parole del conduttore di Tali e Quali: “Care amiche, care amici, buonasera. Scusatemi se m’intrometto prima di questa replica di una puntata di Tali e Quali, ma vi volevo dire una cosa importante“.

Poi Conti nel videomessaggio ha rivelato la notizia su Costanzo: “In questa puntata, che è andata in onda un anno fa, il quarto giudice è interpretato da Massimo Lopez ed è l’imitazione del grande Maurizio Costanzo. Ci siamo interrogati molto se mandare in onda questa puntata o no, visto che, ahimè, nel frattempo, il grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato. Abbiamo ritenuto che fosse giusto così, di mandarla in onda, perché per noi Maurizio Costanzo è un’icona, è un mito, non morirà mai, è un uomo della televisione, è la televisione”.

E infine ha aggiunto sull’imitazione a Maurizio: “E quindi è un nostro omaggio, è un nostro grande gesto di amore e di affetto per questo enorme personaggio della televisione italiana”. E il sito Gossip e Tv è convinto che ci sia stata anche una telefonata tra Carlo Conti e Maria De Filippi, con quest’ultima che avrebbe dato il suo benestare.