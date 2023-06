La Rai è in lutto per la morte di una persona che ha dato davvero tanto alla tv di Stato. A piangerlo disperatamente, tra i tanti, anche il conduttore Carlo Conti, il quale lo ricorda con immenso piacere. Ma sono stati davvero molti coloro che hanno voluto salutarlo un’ultima volta sui social, pubblicando la sua immagine sui rispettivi profili Instagram. Una perdita dunque dolorosa, che lascerà un vuoto incolmabile in chi ha avuto il piacere di conoscerlo in vita.

Soltanto all’inizio di giugno la Rai era stata colpita da un altro lutto altrettanto grave, che coinvolgeva anche Mara Venier. Addio a Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai e marito di Elisabetta Ferracini, figlia della conduttrice di Domenica In. La notizia aveva cominciato a circolare tra gli addetti ai lavori già dopo l’alba e la conferma era arrivata da Andrea Vianello, giornalista e volto tv, nominato pochi giorni fa Direttore Generale di San Marino RTV.

Rai in lutto: il dolore di Carlo Conti, Giovanna Civitillo e Monica Leofreddi

Ad annunciare questa morte di un protagonista della Rai, oggi in lutto, sono stati quindi Conti, Monica Leofreddi, Giovanna Civitillo e Sabrina Salerno per nominare i principali. Il conduttore di Tale e quale show ha scritto: “Ciao Gian Piero, amico e grande ex dirigente Rai con il quale ho condiviso tanti programmi”. Mentre la conduttrice Leofreddi ha aggiunto: “Il bene che ti ho voluto Gian Piero. Eri un signore di altri tempi in una televisione di altri tempi. Eri l’amico, il marito, il padre, il nonno che tutti vorremmo avere. Era impossibile non volerti bene, mi stringo al dolore della tua famiglia”.

Anche la moglie di Amadeus ha manifestato tutto il suo dolore: “Purtroppo da oggi il nostro grande amico Gian Piero non c’è più. Un immenso dolore, è stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili. Grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia, ci mancherai”. Sabrina Salerno ha invece detto: “Veramente una notizia terribile, Gian Piero era proprio un signore di altri tempi“.

A morire è stato Gian Piero Raveggi, che era un ex dirigente nonché capo-struttura storico della Rai. Sconosciute le cause del decesso dell’uomo, che ha distrutto dal dolore tantissimi famosi che lo avevano incontrato per la loro strada.