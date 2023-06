Grave lutto in Rai venerdì 9 giugno 2023. La notizia è stata data da viale Mazzini in una nota ufficiale. Un lutto che ha colpito l’azienda e molti personaggi noti del mondo della televisione come la conduttrice di Domenica In Mara Venier. Il suo ricordo è arrivato in occasione della presentazione dei programmi estivi di intrattenimento del day time della Rai.

Prima dell’inizio della conferenza stampa il vice direttore della Direzione Comunicazione della Rai Fabrizio Casinelli ha voluto ricordare il collega e amico: “Ci mancherà, ci mancherà la sua cifra umana, ci mancherà il suo sorriso e tutta l’azienda si unisce al dolore della sua famiglia”, ha detto commosso ricordando il dirigente scomparso a 62 anni.

Morto Pier Francesco Forleo, il ricordo durante la presentazione dei palinsesti estivi Rai

Le parole del vice direttore della Direzione Comunicazione della Rai hanno commosso tutti in sala e i presenti hanno voluto ricordare Pier Fancesco Forleo tributandogli un lungo applauso. “La perdita di Pier Francesco Forleo – affermano la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato, Roberto Sergio – ci lascia sgomenti”.

La nota ufficiale della Rai prosegue così: “Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale”.

“Affabile e signorile, Pier Francesco Forleo è stato sempre capace di un proficuo gioco di squadra, con grande giovamento dell’azienda e dei colleghi tutti, di cui ha saputo far emergere i tratti migliori, motivandoli e aiutandoli a crescere. Ai familiari – conclude la nota Rai – i nostri pensieri e le condoglianze nostre e di tutta l’azienda”.

Pier Francesco Forleo da marzo 2015 era il direttore della Direzione Diritti Sportivi e è membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’UER. Nato a Firenze, era sposato con Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, che lo ha ricordato sui social: “Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce R.I .P #pierfrancescoforleo”.