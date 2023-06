Nuovo scossone in Rai, in attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti ecco che arriva una notizia che non farà piacere a tanti fan del conduttore. A dare notizia dell’addio, dopo appena due anni, è stato proprio lui con un post. Solo pochi giorni fa a salutare tutti era stata Lucia Annunziata che, già da diverse settimane, aveva dato il suo addio alla Rai. Nette erano state le sue parole: “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”.

>“È morto, che notizia triste”. Lutto per Carlo Conti, tutta la Rai colpita dalla scomparsa di un big

“Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”.





Rai, Alessandro Greco lascia cook40 al suo posto Roberta Capua

Nella puntata del 25 giugno ha detto: “Noi finiamo oggi. È l’ultima puntata, come sapete, dopo 18 anni di trasmissione di Mezz’Ora in Più. È stato uno onore ma soprattutto un divertimento tenervi impegnati e informati per tanti anni. Grazie a tutti, a presto”. Ora a salutare è Alessandro Greco che, nella prossima stagione televisiva, non sarà più al timone della trasmissione di Rai Due Cook40.

“Bellissimo pubblico! Voglio dirvi che per quanto mi riguarda lascio la cucina di Cook40 per farvi assaggiare presto “nuove prelibatezze”. Greco, infatti, dovrebbe essere collocato alla guida di un altro programma Rai. Al suo posto, scrive TvBlog, dovrebbe arrivare Roberta Capua: “LA trasmissione continuerà comunque ad andare in onda senza Greco. In pole position per la sua sostituzione ci sarebbe Roberta Capua”.

“Inizialmente l’ex Miss Italia sembrava destinata a prendere il posto di Serena Bortone che invece sarà rimpiazzata da Caterina Balivo nel pomeriggio feriale della rete ammiraglia della Tv di Stato”. Un compito non facile visto che Cook40 non sempre ha dato soddisfazioni: ha trovato spazio nel mezzogiorno di Rai Due con risultati non del tutto soddisfacenti (spesso sotto il 5% di share).