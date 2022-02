È iniziata una nuova stagione de Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci. Al termine della prima puntata c’è stato lo spareggio a tre tra Aquila, Gallina e Pesce Rosso ad avere la peggio è stata la Gallina Bluebell. All’interno della maschera c’era la cantante Fiordaliso. Sui profili social del programma Milly Carlucci ha spiegato gli indizi per indovinare chi si trovava all’interno della Gallina.

Innanzitutto il colore delle sue piume, un blue chiaro, era un riferimento al suo nome perché il fiore Fiordaliso è di quel colore. Un altro indizio è stato l’inquadrare due uova mentre la maschera parlava della famiglia, qui il riferimento è al fatto che Fiordaliso ha due figli Sebastiano e Paolino. Si è definita ‘gallina un po’ da brodo’ per l’età mentre il fatto che non va d’accordo con i galli si riferisce ai suoi due matrimoni finiti. Ed infine l’indizio più particolare: “Serve sempre un po’ di Zucchero in una canzone di successo e io ne so qualcosa” Il riferimento è al cantante ‘Zucchero’ Fornaciari autore del brano ‘Non voglio mica la luna’ suo successo del 1984.

C’è attesa per la nuova puntata di venerdì 18 febbraio in cui si esibiranno le altre maschere. Durante la puntata di Detto Fatto è stato ospite Federico Fashion Style, protagonista di Ballando con le stelle (altro show di Milly Carlucci). E il famoso hair stylist ha fatto un pronostico su Il Cantante Mascherato. Prima ha parlato della sua recente esperienza come ballerino, poi ha fatto uno spoiler: “Secondo me il Pesce Rosso è Bianca Guaccero. Ho fatto una scommessa e spero di vincerla, l’ho vista e sei tu”.





La conduttrice è apparsa imbarazzata e ha smentito la partecipazione allo show di Milly Carlucci ammettendo: “Io mi sto divertendo molto perché lo seguo anche io e mi hanno scritto in molti se fossi io, ma non posso perché sto sempre qua a Detto Fatto”. Nella prossima puntata proprio il Pesce Rosso andrà allo spareggio con l’Aquila e una delle due maschere dovrà abbandonare il gioco.

Bianca Guaccero dapprima è rimasta sorpresa per l’affermazione di Federico Fashio Style poi ha smentito la partecipazione al programma di Milly Carlucci, quindi ha ricordato un episodio che riguarda la passata edizione dello show: “L’anno scorso per molti ero la Farfalla e poi alla fine non ero io.” Ed infatti sotto tale maschera c’era Mietta. Resta da capire se Federico Fashion Style ha indovinato con la sua previsione oppure se è Bianca Guaccero a dire la verità.