I fan di Stefano De Martino hanno ricevuto una brutta notizia, infatti il conduttore sarebbe stato escluso dal programma. Dopo che si era vociferata la possibilità che questa trasmissione potesse non esserci, ecco che invece ci sarebbe stato il cambiamento improvviso ma l’ex di Belen Rodriguez non sarebbe stato scelto. Ed è stato anche rivelato chi dovrebbe prendere nuovamente il suo posto, stando alle ultime indiscrezioni circolate in queste ore.

Eppure Stefano De Martino era stato un vero e proprio pilastro, ma ora questa brutta notizia lo ha coinvolto improvvisamente. A proposito di lui, si è parlato molto anche del suo 34esimo compleanno. Sulla torta c’era anche una targhetta che non conteneva alcuna scritta, poi con l’ausilio della cioccolata qualcuno ha voluto personalizzare una frase per De Martino: “Viva la fi***“. Subito applausi e urla di gioia da parte anche degli altri ospiti, mentre sui social gli auguri degli innumerevoli fan del presentatore si sono sprecati.

Leggi anche: “Ma avete visto!?”. Stefano De Martino, non si sono regolati: roba hot. E grosso imbarazzo





Stefano De Martino, brutta notizia: escluso da un programma

E Stefano De Martino non è l’unico ad aver avuto questa brutta notizia, infatti le ultime voci coinvolgono pure Elisabetta Gregoraci. A dire tutto è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia. Questa trasmissione andrebbe in onda sulla Rai nella primavera dell’anno prossimo, ma sarebbero stati scelti altri conduttori, già protagonisti in passato. Vediamo insieme cosa avrebbero deciso i vertici aziendali di viale Mazzini.

Il riferimento è a Made in Sud, che dovrebbe tornare ad essere trasmesso dalla Rai. La location dovrebbe restare la stessa, ovvero l’Auditorium di Napoli, mentre i presentatori sarebbero Gigi e Ross e Fatima Trotta. Questi ultimi sarebbero stati i prescelti per la conduzione del programma comico, la cui scorsa edizione si è svolta dal 18 aprile al 6 giugno del 2022. L’anno scorso furono Clementino e Lorella Boccia i conduttori.

Made in Sud ha avuto in totale 116 puntate ed è iniziato nel 2008. Da quell’anno fino al 2016 Gigi e Ross sono stati i presentatori, poi dal 2008 al 2020 Fatima Trotta, dal 2012 al 2017 Elisabetta Gregoraci, nel 2019 e 2020 Stefano De Martino e Clementino e Lorella Boccia nel 2022.