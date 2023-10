Scoperta clamorosa e imbarazzante su Stefano De Martino per quanto concerne il suo compleanno. Ha festeggiato i suoi 34 anni il 3 ottobre scorso, ma solo ora è spuntato un video dalla festa dove è stato possibile vedere qualcosa di inaspettato. E in tanti hanno iniziato a ridere, compreso il festeggiato, che quando ha visto ciò che aveva di fronte non ha più smesso di divertirsi. Un momento sicuramente interessante.

Intanto, su Stefano De Martino si stanno diffondendo tante voci sempre inerenti il suo compleanno. Al suo fianco sembrerebbe esserci stata Martina Trivelli, presunta nuova fidanzata del conduttore, ma successivamente il sito Today ha avuto in esclusiva un’altra notizia. Ovvero che quella ragazza fosse un’altra persona, di nome Veronica Montini, che in passato avrebbe avuto una relazione amorosa con il cantante Tony Effe.

Stefano De Martino, spunta un video del suo compleanno: la scoperta hot

Tra i tanti invitati di Stefano De Martino al suo compleanno è apparso anche l’attore e suo grande amico, Biagio Izzo, che è scoppiato a ridere insieme al neo 34enne. Il presentatore ha ricevuto in regalo una bellissima torta, che presentava una scritta bollente e particolare. Ovviamente lui non sapeva sicuramente nulla di quella frase, ma quando l’ha letta sono tutti impazziti e hanno riso a crepapelle. E il filmato è diventato virale.

Sulla torta c’era anche una targhetta che non conteneva alcuna scritta, poi con l’ausilio della cioccolata qualcuno ha voluto personalizzare una frase per De Martino: “Viva la fi***“. Subito applausi e urla di gioia da parte anche degli altri ospiti, mentre sui social gli auguri degli innumerevoli fan del presentatore si sono sprecati. I brutti momenti vissuti con Belen sembrano essere un lontano ricordo, oggi lui pare essere molto felice.

Ma oltre ai tanti auguri, c’è anche chi ha criticato il modo di vivere di Stefano e il suo atteggiamento verso le donne. Un’utente ha scritto: “Lo conoscono, sanno che è un donnaiolo e che ha un debole…Vive per quelle povere donne che lo frequentano”.