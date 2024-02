I bnkr44 sono un gruppo musicale, in competizione con i Big, sul palco dell’Ariston dal 6 al 10 gennaio 2024. Nel 2023 li avevamo visti al Festival nella serata dei duetti insieme a Sethu, poi a “Sanremo Giovani” con promozione e oggi sul palco del festival più famoso d’Italia (l’edizione di Sanremo 2024). Il titolo del loro brano è “Governo punk”, un mix di pop e rockcomposto lo scorso settembre, mentre i componenti della band si trovavano a Milano.

“Nel giro di un paio d’ore abbiamo imbastito la prima parte. Poi siamo tornati al nostro ‘bunker’ a Villanova e l’abbiamo completata. L’obiettivo del pezzo è raccontare chi siamo e la realtà di provincia da cui proveniamo, ma in modo non banale”, hanno detto i bnkr44 a Tv Sorrisi e Canzoni in una intervista rilasciata prima di Sanremo.





Chi sono i bnkr44, perché si chiamano così: nomi cantanti, anni, altezza, peso, Sanremo 2024

I bnkr44 sono nati dalla collaborazione fra sette ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze, nel 2019. I componenti sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, guidati e coordinati dal direttore artistico Ghera.

Dopo il loro album di debutto 44. DELUXE hanno pubblicato i primi EP da solisti. Nel 2021 sono stati scelti da Spotify per il programma Radar Italia, dedicato ai migliori emergenti e prossimi big della scena italiana, e a novembre dello stesso anno hanno pubblicato Farsi male a noi va bene, l’album con la collaborazione di Ariete.

