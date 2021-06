Chiusa la stagione di Detto Fatto, Bianca Guaccero torna a parlare. Avevamo lasciato la conduttrice qualche settimana fa quando aveva postato una foto 12enne al mare. Tra i tanti commenti ricevuti spiccavano il cuore di Raimondo Todaro e i messaggi di Jonathan Kashanian: “Amoreee” e Nicola Ventola: “Ti avevo già opzionato”. Ma sono arrivate anche altre considerazioni di fan comuni: “Sei sempre fantastica e lo eri sin da bambina”, “Eri e sei bellissima, speciale”, “Eri già un fiore, complimenti”, “Sei veramente splendida, una stella del Sud”, “Già da piccola promettevi bene”, “Divina come sempre”.



Recentemente Bianca Guaccero aveva dedicato a sorpresa una story su Instagram a Nicola Ventola. L’ex giocatore dell’Inter compie oggi, 24 maggio 2021, 43 anni. Tra Bianca e Nik l’amore scoppiò nel lontano 1996 per una relazione che durò fino al 2001. Poi si erano lasciati e sposati: la conduttrice con Dario Acocella (matrimonio finito nel 2017), l’ex nerazzurro con la modella Kartika Luyet.



“Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo – le parole di Bianca Guaccero – lui è una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre”. Intanto sono tanti gli impegni per la nuova stagione. Si è fatto il suo nome per l’approdo in un importante programma Rai, ovvero ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci.





Bianca Guaccero, la rivelazione dopo Detto Fatto



Bianca Guaccero potrebbe dunque finalmente apparire in questa trasmissione, anche se in passato erano uscite fuori voci simili, senza che ci fosse poi l’ufficialità. Sicuro il suo ritorno al timone di Detto Fatto ma oltre che nel programma di Rai2, infatti, sarà anche nel cast della nuova fiction di Rai1 Fino all’ultimo battito. “Non posso rivelare molto, ma non è stato facile girare, abbiamo avuto diversi problemi sia per il Covid sia perché abbiamo girato in un ospedale in Puglia.”



Poi Bianca Guaccero ha proseguito. “Storia avvincente e scritta benissimo io l’ho letta e mi sono appassionata sin dalla prima lettura” mentre sul suo personaggio di Rosa ha ammesso: “Il mio è un personaggio borderline a cavallo tra il bene e il male… si scoprirà con la trama.” Nel caso anche Marco Bocci. “Grande e simpaticissimo, è il protagonista che interpreta il controverso cardio-chirurgo.” Fortunato Cerlino, celebre per il ruolo in Gomorra, è tra gli attori della nuova serie Rai e anche su di lui Bianca Guaccero si è espressa: “Lo adoro, ci faceva letteralmente morire dal ridere.”