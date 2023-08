Finalmente l’attesa è praticamente finita, anche se manca solamente l’annuncio ufficiale di Mediaset. Sappiamo tutto su Bianca Berlinguer e il suo nuovo programma, infatti è stato svelato il nome e anche la data di inizio dello stesso. Tante erano state le ipotesi venute fuori in queste settimane, ma adesso è stato il sito DavideMaggio a dare in anteprima la notizia più importante. E il countdown è partito in maniera definitiva.

Dopo aver lasciato la Rai, si è goduta le ferie estive ricaricando le batterie in vista della nuova stagione televisiva. Bianca Berlinguer sarà alla guida di un nuovo programma su Rete 4, il cui nome era un mistero fino a poche ore fa. Così come non vi era certezza sulla data, visto che si era parlato semplicemente di settembre, senza specificare altro. Ora l’emittente di Pier Silvio Berlusconi ha sciolto tutte le sue riserve.

Leggi anche: “C’è una cosa che dovete sapere”. Bianca Berlinguer, è fatta: la rivelazione più attesa





Bianca Berlinguer e il nuovo programma su Rete 4: nome e data

Per essere precisi, prima di DavideMaggio, Bianca Berlinguer si era espressa sul nuovo programma non parlando del nome ma della data. Infatti, circa una settimana fa aveva confermato che si sarebbe partiti martedì 5 settembre. Lei aveva scritto: “Quest’anno, lo sapete, non è uguale a quelli precedenti. C’è una novità importante: la nostra trasmissione andrà in onda sempre il martedì, sempre alle 21.25 ma su Rete 4. Ci auguriamo che i nostri tradizionali ascoltatori e amici si uniscano al pubblico che da sempre segue Mediaset e l’informazione di Rete 4”.

DavideMaggio ha ribadito quella data e ha anche aggiunto che la trasmissione si chiamerà È Sempre Bianca. Una scelta non casuale, anche perché lei ha ribadito sin dall’inizio che non cambierà il suo modus operandi. Quindi, il lavoro sarà in scia con quanto proposto a Rai3 con Cartabianca. Al suo fianco ci sarà l’inseparabile Mauro Corona, che nonostante alcuni battibecchi passati, resta un amico della conduttrice nonché un fidato collaboratore.

Bianca Berlinguer è stata direttrice del Tg3 dal 2009 al 2016. Poi da quest’ultimo anno e fino a pochi mesi fa ha condotto Cartabianca e ora è pronta per questa storica avventura a Rete 4. Tutti gli occhi saranno puntati su di lei fin dalla prima puntata.