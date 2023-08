Nelle scorse ore Bianca Berlinguer è tornata a parlare e ha fornito altri dettagli sulla sua esperienza a Mediaset, che inizierà tra non molto. Archiviata Cartabianca e detto addio alla Rai, per lei è pronta una nuova avventura nell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Per settimane intere le hanno domandato soprattutto una cosa e la conduttrice aveva ritardato la sua risposta. Ma adesso è arrivata ed è veramente una vera e propria bomba.

Su Bianca Berlinguer era uscita invece un’altra voce prima di questa, sempre riferibile a Mediaset. Il Foglio ha fatto sapere che solo un nome sarebbe stato bocciato dall’emittente milanese: “L’unico veto pare che l’azienda l’abbia messo sul direttore del Fatto Marco Travaglio”. Quindi, colui che è sempre stato molto critico nei confronti del compianto Silvio Berlusconi non lo vedremo mai nella nuova trasmissione della donna.

Bianca Berlinguer a Mediaset, lei ha preso una decisione ufficiale

Bianca Berlinguer ha annunciato finalmente quando prenderà il via il suo programma Mediaset: “Da martedì 5 settembre torniamo in onda su Rete 4. Buonasera a tutti, dopo un po’ di vacanze nella mia meravigliosa Sardegna si torna al lavoro. Quest’anno, lo sapete, non è uguale a quelli precedenti. C’è una novità importante: la nostra trasmissione andrà in onda sempre il martedì, sempre alle 21.25 ma su Rete 4. Abbiamo ritenuto che questa rete offrisse, nell’attuale situazione, le condizioni migliori per proseguire con serenità il nostro lavoro”.

Poi ancora: “So che la scelta di passare da Rai a Mediaset ha suscitato anche perplessità e critiche. Non me le nascondo ma ho fiducia che il programma, che andrà in onda dal 5 settembre, dimostrerà che le nostre idee e le nostre passioni non sono in alcun modo cambiate e che i dibattiti, le parole che diremo e le immagini che mostreremo saranno la più coerente prosecuzione del lavoro fatto negli anni precedenti – ha aggiunto Bianca -. Ci auguriamo che i nostri tradizionali ascoltatori e amici si uniscano al pubblico che da sempre segue Mediaset e l’informazione di Rete 4″.

E il pubblico ha anche scoperto adesso che Mauro Corona farà parte ufficialmente della squadra della Berlinguer: “Vogliamo provare, come sempre in passato, a rivolgerci a tutti, superando pregiudizi e barriere di ogni tipo. Vi aspettiamo da martedì 5 settembre, alle 21.25 su Rete 4 e, come sempre, sarà con noi anche Mauro Corona“.