Momento difficile per Bianca Berlinguer, che avrebbe davvero perso la pazienza in questi giorni con la Rai. Ci sono infatti delle cose che non stanno andando affatto a genio alla conduttrice televisiva, la quale lo avrebbe fatto notare eccome. A rivelare tutto in anteprima è stato il sito Dagospia, che si è anche concentrato su altri presentatori della tv di Stato, infatti ha nominato nello specifico altri due colleghi della padrona di casa di Cartabianca.

Prima di dirvi tutto su Bianca Berlinguer e ciò che sarebbe successo alla Rai, il sito di D’Agostino ha fatto sapere che Alessia Marcuzzi non avrà problemi per il futuro lavorativo, infatti la sua trasmissione Boomerissima andrà regolarmente in onda. Ma c’è una novità: contrariamente a quanto detto dalla diretta interessata, il programma non dovrebbe cominciare a settembre ma a novembre e avrà una durata di 5-6 puntate.

Leggi anche: “La Rai ha deciso”. Reazione a Catena, cambia tutto: Marco Liorni è già stato informato





Bianca Berlinguer furiosa con la Rai: cosa succede

Parlando invece di Alessandro Cattelan, la televisione pubblica italiana sembra che gli abbia proposto una trasmissione su Rai2 da mandare in onda la domenica in prima serata, ma lui avrebbe rifiutato la proposta. Tornando a Bianca Berlinguer, la Rai ha deciso di confermarla alla guida di Cartabianca per gli ottimi ascolti accumulati, ma nonostante questo lei sarebbe molto furiosa, anzi si vocifera proprio “incaz***” nera, per motivazioni particolari.

Dagospia ha fatto sapere che Bianca sarebbe arrabbiatissima perché non avrebbe il dovuto sostegno da Rai3 e starebbe notando troppe somiglianze con la linea editoriale di Rete 4 e quindi di Mediaset. Ma non è tutto perché non avrebbe gradito nemmeno la presenza di una concorrenza molto corposa sulla stessa tv pubblica con Boomerissima della Marcuzzi e Belve di Francesca Fagnani sul secondo canale e della fiction su Rai1, che rovinerebbero il suo lavoro. E non guarderebbe con positività nemmeno un’altra collega.

Lo stesso portale ha infine scritto che Bianca Berlinguer sarebbe insofferente anche per il programma di Nunzia De Girolamo, trasmesso il giorno prima del suo. Il rischio è che possa avere degli ospiti in meno o di non poter trattare determinati argomenti, eventualmente già affrontati dalla collega. Quindi, la situazione è ancora tutta in divenire ed abbastanza tesa.