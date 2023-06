“La Rai ha deciso”. Reazione a Catena, cambia tutto: Marco Liorni è già stato informato

Reazione a Catena, l’indiscrezione corre veloce tra i fan del programma. Marco Liorni continua a fare centro nel cuore dei telespettatori che con entusiasmo e dedizione continuano ad apprezzare il format televisivo. E nelle ultime ore, proprio in rete inizia a circolare la notizia che tutti stavano aspettando: quando andrà in onda il programma? Alla luce degli ascolti tv raggiunti, la decisione dei vertici non poteva che mirare dritto a incrementare ulteriormente le percentuali. In che modo è presto rivelato.

Quando va in onda Reazione a Catena di Marco Liorni. Puntate sempre dense di ospiti e argomenti che il pubblico italiano ascolta e segue con piacere: Marco Liorni ha da poco ripreso le redini del programma in onda su Rai 1. Ma i dati registrati sembrano aver acceso un’idea brillante: l’indiscrezione non appena diffusa è già sulla bocca di tutti. A lanciarla il sito TvBlog.

Quando va in onda Reazione a Catena di Marco Liorni: cambiamenti importanti in arrivo

Infatti se a partire dallo scorso anno il successo del programma aveva già ampiamente spinto i vertici ad allungare la messa in onda fino all’inizio dell’autunno, anche questa volta, Marco Liorni potrebbe accettare di buon grado la possibilità di un ulteriore cambiamento. Stando a quanto riferito sul sito, Reazione a Catena potrebbe andare incontro a un ulteriore allungamento, mese di dicembre incluso, per poi cedere il posto a L’Eredità con alla guida del timone Pino Insegno.

Ma per tornare a Marco Liorni e al suo Reazione a catena, le novità non sembrano essere finite. Infatti il game potrebbe aver meritato un paio di prime serate in autunno. Nello specifico il sito fa riferimento alla possibilità di vedere cadere i due appuntamento per due sabato sera, ovvero il 30 settembre e il 7 ottobre, proprio come è accaduto negli anni 2015 e 2016, ovvero al tempo della conduzione di Amadeus.

Il pubblico italiano non deve fare altro che restare aggiornato. Per il resto, si avvicina un’altra importante data per la Rai. Infatti alla luce dei significativi cambiamenti in rete, il 7 luglio cadrebbe la data ufficiale in cui il nuovo palinsesto televisivo della Rai, uscito stravolto dagli ultimi accadimenti, sarà finalemente confermato. E nell’attesa che accada, sempre bene non perdere nessuna indiscrezione.