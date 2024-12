“Basta così”. Grande Fratello, Bernardo rompe gli argini: decisione drastica su Amanda Lecciso

Grande Fratello, Bernardo e Amanda, siamo al capolinea? Nella Casa non c’è stata solo la travolgente storia d’amore tra Lorenzo e Shaila, il due di picche rimediato da Helena con Javier o il flirt breve ma intenso tra Giglio e Yulia. Anche Bernardo prova una forte attrazione nei confronti di Amanda Lecciso. Il fratello di Jovanotti lo ha rivelato in modo esplicito.

Tuttavia ci sono degli intoppi. Amanda sembra frenare, mentre pure Maxime Mbandà ha manifestato il suo interesse per la Lecciso. Tra i due la tensione è salita parecchio: “Abbiamo visto che Max e Berny stavano litigando e Max l’ha mandato a fan***o tre o quattro volte. Poi ha detto che Max gli ha fatto così alla spalla. Ti giuro” ha raccontato Alfonso. Ora ci sono stati sviluppi.

Max coglie di sorpresa Bernardo: “Io e te non abbiamo speranze”

Nelle ultime ore Maxime si è avvicinato a Bernardo e gli ha detto: “Berni, sai perché io e te non abbiamo speranze? Amanda ha occhi solo per un uomo“. Berny è rimasto parecchio perplesso e deluso: “Che notizia che mi dai, Max“. L’uomo in questione sarebbe Javier col quale Amanda sembra aver legato un bel rapporto. Tuttavia sia Alfonso che Lorenzo hanno smentito questa ipotesi.

In particolare Alfonso, che conosce bene Amanda, spiega che secondo lui la concorrente è frenata dal suo passato, il matrimonio, i figli. Adesso lei vuole prendersi del tempo per sé stessa e la sua famiglia. Sta di fatto sembra che Bernardo sia proprio cotto di lei: “Vicino a lei spariscono tutte” ha confidato agli altri. A lui piace anche il fatto che lei sia una mamma: “A me piace tutto il mondo di Amanda“.

Bernardo ha un debole per Amanda… ma forse non è l'unico 😅 #GrandeFratello pic.twitter.com/DCPN0o4Khs — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) December 30, 2024

Ma la situazione non è semplice e Bernardo sembra voler gettare la spugna con Amanda: “A questa età non si può essere invadenti, non mi piace esserlo” ammette. Alfonso cerca di fargli cambiare idea e lo spinge a non mollare, a provarci ancora e a corteggiarla. Chissà, forse Bernardo tenterà ancora di conquistarla. Sempre che non ci si metta qualche ostacolo di mezzo…

