Al Grande Fratello 2024, un nuovo triangolo amoroso sta attirando l’attenzione: Bernardo Cherubini e Maxime Mbandà hanno espresso entrambi interesse per Amanda Lecciso, sorella di Loredana Lecciso. Bernardo, fratello del noto cantante Jovanotti, ha manifestato apertamente la sua attrazione per Amanda, definendola una “bella persona” con cui sente un’attrazione anche intellettuale. Ha confidato ad alcuni coinquilini di averle lasciato un bigliettino sotto il cuscino, gesto che però sembra non essere stato notato da Amanda. Parallelamente, Maxime, rugbista e nuovo concorrente del reality, ha dichiarato che Amanda è la persona che più lo attrae sia esteticamente che caratterialmente.

In un gesto di rispetto, Maxime ha chiesto a Bernardo se gli avrebbe dato fastidio un suo avvicinamento ad Amanda, ricevendo come risposta: “Fai quello che vuoi”. Questa situazione ha generato tensioni all’interno della casa. In un episodio, durante una conversazione tra Bernardo e Perla Maria, Maxime è intervenuto, portando a un alterco in cui Bernardo ha riferito di essere stato spintonato da Maxime.





Bernardo ha minimizzato l’accaduto, attribuendolo a una mancanza di misura nella forza da parte di Maxime, ma ha comunque espresso disagio per l’atteggiamento intimidatorio. Amanda, dal canto suo, ha mantenuto un atteggiamento distaccato, non lasciandosi coinvolgere apertamente nelle dinamiche tra i due uomini. La sua riservatezza ha contribuito a mantenere alta la tensione, poiché né Bernardo né Maxime hanno ricevuto segnali chiari riguardo alle sue preferenze.

Parlando con Alfonso, Bernardo ha detto: “Adesso vado a chiedere se si possono toccare le persone con tale violenza. Non lo so”. Poco dopo Chiara Cainelli ha spiegato cosa sarebbe successo: “Lui stava parlando con Perla e Max gli ha detto qualcosa”. Alfonso poi dice: “Abbiamo visto che Max e Berny stavano litigando e Max l’ha mandato a fan***o tre o quattro volte. Poi ha detto che Max gli ha fatto così alla spalla. Ti giuro”.

Giglio allora ha detto: “Praticamente Berny ha girato una caramella ad Amanda. Da quello che ho capito gli avrebbe dato fastidio che Amanda abbia dato questa caramella. Quindi lui se l’è ripresa e ci è rimasto male”. A questo punto arriva Bernardo Cherubini e racconta: “A me ha fatto male, ma non voleva. Non c’è stata una discussione, solo che mi ha rotto una clavicola per attirare la mia attenzione. Non ha misurato la forza, era intimidatorio e quindi ho chiesto”. L’uomo ha ammesso chiaramente che è interessato ad Amanda e che gli piace molto.

