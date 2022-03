Barù è stato senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più interessanti del ‘GF Vip 6’. La sua conoscenza con la vincitrice Jessica Selassié ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori e molti di loro hanno sperato fino alla fine che i due potessero iniziare una relazione sentimentale. Cosa che non si è materializzata soprattutto a causa del mancato innamoramento del nipote di Costantino della Gherardesca, il quale è stato molto chiaro.

Nonostante questo rifiuto da parte di Barù, la principessa etiope ha ammesso che secondo lei anche lui ha un certo interesse ma non vuole ammetterlo. E proprio la ragazza aveva svelato in anteprima una possibile nuova esperienza televisiva dell’ex coinquilino. Ma era stato più che altro l’influencer Amedeo Venza ad annunciare che questa ipotesi fosse davvero vicina. Ora però è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’agente dell’uomo, che ha spento tutte le speranze.





In particolare, come riferito da ‘Gossip e Tv’, Jessica aveva detto a proposito di Barù durante il suo intervento a ‘Isola Party’: “Vedrei bene Barù all’Isola dei Famosi perché è un po’ uno spirito libero e anche dentro la Casa camminava sempre scalzo. E vedrei bene anche Miriana Trevisan”. Ed erano bastate queste parole per scatenare il pubblico, che si era detto già pronto ad ammirare le sue performance in Honduras. Ma purtroppo resteranno tutti completamente delusi.

Ad intervenire su Twitter è stato adesso l’agente di Barù, Ricky Palazzolo. Un utente ha contattato il manager dell’ex gieffino per chiedergli quanto di vero ci fosse sui rumor legati al suo approdo a ‘L’Isola dei Famosi’. Palazzolo ha smentito categoricamente questa possibilità, scrivendo in inglese: “Totally fake’, che tradotto in italiano significa “Totalmente falso”. Quindi, niente da fare, Barù probabilmente si riposerà e poi si concentrerà su altro, ma non farà parte di questo reality.

Per chi non conoscesse bene la vita di Barù, vi possiamo dire che nel 2004 è riuscito a conseguire una laurea all’università di San Diego, negli Stati Uniti d’America. Poi si è specializzato in enologia e ha sempre avuto una grande passione nei confronti del mondo dello sport e soprattutto lotta libera e football. Sui social network ha davvero tantissimi seguaci, che ovviamente ora sono aumentati ancora.