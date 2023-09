Momento magico per Barbara Palombelli, infatti ha ricevuto una bellissima notizia che le permetterà di essere felice a lungo. Un risultato forse anche insperato, ma grazie alla sua professionalità e determinazione ce l’ha fatta e ora per lei il futuro sembra essere sempre più in discesa. Niente da fare soprattutto per una sua grande collega, che ha dovuto accettare questo verdetto e probabilmente si sarà anche congratulata con lei.

La gioia di Barbara Palombelli sarà totale, anche perché questa bellissima notizia potrebbe non essere l’ultima. Anche prossimamente potrebbe raggiungere dei traguardi ancora più ambiziosi e positivi. I telespettatori che la seguono da anni ci sperano tantissimo, ma su questo tema occorrerà attendere altri giorni. Intanto, la situazione per la presentatrice Mediaset è molto rosea e va al di là di ogni aspettativa.

Barbara Palombelli, bellissima notizia: niente da fare per la collega

Parlando più dettagliatamente di Barbara Palombelli e della sua bellissima notizia arrivata nelle ultime ore, possiamo subito anticiparvi che è il programma Forum la ragione di questo suo successo. La sua impeccabile conduzione ha permesso di raggiungere un record invidiato da tutti e quindi la data del 28 settembre difficilmente sarà dimenticata dalla conduttrice, la quale ha ricevuto una comunicazione molto interessante.

Forum su Canale 5 ha infatti ottenuto nella giornata del 28 settembre, in termini di ascolti televisivi, il 22,3% di share e ci sono stati 1 milione e 442mila telespettatori piazzati davanti al piccolo schermo. È sempre mezzogiorno, condotto su Rai1 da Antonella Clerici, non è andato oltre 1 milione e 392mila telespettatori (share del 15,3%). Un dato davvero molto considerevole quello della presentatrice Mediaset, che ha stupito proprio tutti.

Barbara Palombelli presenta da ormai 10 anni Forum e Lo Sportello di Forum. Dal 2018 al 2023 è al timone di Stasera Italia e nel 2021 è stata anche una delle protagoniste, in veste di co-conduttrice, del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.