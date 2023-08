Barbara D’Urso fuori da Mediaset. Si sa da un mese circa ed è questa forse la notizia più grossa arrivata dopo la consueta presentazione dei palinsesti. E infatti fa ancora parlare. Tanti, praticamente tutti, hanno espresso la loro opinione sull’addio forzato di Carmelita a Pomeriggio Cinque, ora in mano a Myrta Merlino. Anche la sorella della conduttrice, Daniela D’Urso, si è esposta pubblicamente dopo la notizia. Ha espresso tutta la sua solidarietà alla ormai ex regina di Canale 5 sui social nelle ore successive all’annuncio dell’uscita da Mediaset.

“Sorella mia, lascia che ti dica una cosa: ricorda il tuo nome, nessuna tempesta ti ruberà quello che hai fatto”, ha scritto sui social. E ancora, sempre la sorella di Barbara D’Urso: “Solidarietà ad una donna che ha sempre rispettato l’azienda che fino a tre anni fa la mandava in onda ad ogni ora del giorno e anche in piena pandemia. Sarai sempre LA conduttrice, non una qualsiasi. Ci auguriamo per te nuovi progetti”.

Barbara D’Urso, la sorella Daniela: “Non posso…”

Sotto una foto in cui le due sorelle D’Urso si abbracciano, poi, Daniela D’Urso ha ribadito il suo sostegno alla conduttrice facendo anche capire che la decisione di Mediaset non è stata presa bene dalla famiglia: “Solidarietà, punto. E facciamo rumore… caz…!”.

Ora che settembre si avvicina, Myrta Merlino è già al lavoro per il ‘suo’ Pomeriggio Cinque e nei giorni scorsi è uscito il promo. Uno spot serio, quasi austero, certamente diverso da quello a cui aveva abituato Barbara D’Urso negli anni passati e che ha, nemmeno a dirlo, scatenato una marea di commenti.

Ecco il vero promo del nuovo #pomeriggiocinque 🤣🙌🏼 pic.twitter.com/i8P5wlla4L — Maicol Berti (@MaIcOl_BeRtI) August 7, 2023

Tra questi, di nuovo, anche quelli della sorella di Barbara D’Urso. Dapprima, su Twitter, ha scritto solo un “NO VABBE’. PUNTO”, che pur senza riferimenti espliciti è subito parso rivolto al promo del nuovo Pomeriggio Cinque. Poco dopo, poi, ha commentato il post di una fan della famosa sorella, in cui si vede un videomontaggio di Myrta Merlino nel promo seguito da un vecchio video della D’Urso dicendo “E sti ca…i?”. E lei, anche se ora questo commento è sparito: “Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione)”.