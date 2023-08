A breve ci sarà un nuovo Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Si sa da settimane, Barbara D’Urso non sarà più al timone del programma del pomeriggio ella rete ammiraglia Mediaset e la nuova padrona di casa, che ha detto addio a La7, non solo è prontissima a prendere il suo posto ma non teme paragoni “nella maniera più assoluta”. “Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare”, le sue parole.

“Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete – ha continuato la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque – Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta sincerità, spero rimanga. Non vorrei sembrarle snob, ma facendo un programma quotidiano, focalizzato sull’estrema attualità e seguendo il mio lavoro in tutto e per tutto, non ho mai avuto molto tempo per seguirla”.

Myrta Merlino nello studio di Pomeriggio Cinque: il primo video

“Posso però dirle che sono sempre stata incuriosita dal mondo Mediaset. Ho sempre apprezzato la presenza di tante donne forti e tutte con un’identità ben precisa, sia davanti che dietro le telecamere”, ha concluso Myrta Merlino, che ha già “preso possesso” dello studio.

È appena stato diffuso il promo del ‘suo’ Pomeriggio Cinque e dunque possiamo dire che lei da oggi ha ufficialmente debuttato su Canale 5. “Vi aspetto qui tutti i pomeriggi”, si limita a dire alla telecamera con indosso un tailleur bianco.

Torna #Pomeriggio5 con tutti gli approfondimenti di cronaca, attualità e tanto altro: Myrta Merlino vi aspetta a settembre su #Canale5! @pomeriggio5 pic.twitter.com/Y00NZ2gZ92 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 7, 2023

Nel promo Myrta Merlino anticipa anche i temi che affronterà all’interno della trasmissione che fu di Barbara D’Urso. Con un telecomando in mano fa partire immagini di alluvioni, Royal Family, Città del Vaticano, incendi e anche red carpet. La prima puntata è fissata per lunedì 4 settembre 2023 e l’orario dovrebbe essere lo stesso della scorsa stagione. Dunque dal lunedì al venerdì dalle 17:35 alle 18.45.