Barbara D’Urso contro Myrta Merlino. L’ex volto di Mediaset ha deciso di sfogarsi riguardo tutto quello che le sta succedendo in questo terribile periodo lavorativo. Come abbiamo più volte raccontato infatti, la D’Urso sta vivendo un momento non proprio sereno e ha deciso di sfogarsi. Non sappiamo se sarà l’ultima volta che lo fa, di certo ci è andata giù pesante. Ma cosa ha detto e cosa è successo? “Torno, torno presto non vi preoccupate. Torno quando meno ve lo aspettate, questo ha dichiarato Barbara D’Urso ha rivelato a una fan durante il Festival Marateale, un evento di Maratea, in Basilicata.

>> “Berlusconi, questo è per te…”. Barbara D’Urso e Mediaset, spunta il video ‘curioso’

La conduttrice tv, ha quindi deciso di dire la sua, a dispetto della rete e di qualche collega che non le sta proprio a genio, probabilmente. Chiaramente noi cerchiamo di parafrasare quello che ha detto, ma non siamo certi che il senso possa essere propriamente quello che gli diamo noi. Di certo il sospetto c’è, andiamo quindi ad analizzare le sue parole.





Barbara D’Urso contro Myrta Merlino

Durante l’intervista infatti, Barbara D’Urso dice riguardo tutto il trash che ha prodotto in tv: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”, ha detto.

A questo punto arriva la stoccata proprio alla collega Myrta Merlino, che da settembre prenderà praticamente il suo posto. “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino – ha sottolineato Barbara D’Urso durante l’intervista di Tgr Basilicata – Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara. Torno, ma non dico dove”. La sua sembra chiaramente una risposta a quella frase di Myrta Merlino, che aveva fatto qualche tempo fa.

Come dicevamo la nuova conduttrice Mediaset prenderà il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La donna era stata molto chiara su come sarà il nuovo corso del programma:”Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più”. Ci sembra evidente, quindi, che Barbara D’Urso abbia voluto mandare un messaggio proprio a chi l’aveva criticata usando quelle stesse parole.

Leggi anche: “Devo dire una cosa su Barbara D’Urso”. Myrta Merlino parla dopo l’arrivo a Pomeriggio 5