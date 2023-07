La rivoluzione contro il trash è iniziata e non si ferma, a Mediaset infatti Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non fare sconti a nessuno. Ne sa qualcosa Barbara D’Urso alla quale, tra le polemiche, dopo anni di lealtà e programmi in prima serata è stato dato il ben servito. Una scelta che ha toccato anche il Grande Fratello Vip al punto che pare proprio, anche in caso di un calo di ascolti, non si arriverà ad un passo indietro quanto, piuttosto, alla chiusura del programma che la scorsa stagione ha causato più di un imbarazzo sollevando polemiche feroci.

Proprio un’ex gieffina e grande amica di Barbara D’Urso è protagonista di una figuraccia in cui, in molti, hanno visto un appello al ritorno di Carmelia in studio. In un video in cui si riprende mentre viaggia in auto senza cintura chiede di rientrare a Mediaset. Lei è Aida Nizar, conosciuta dal pubblico per le sue sparate sempre sopra le righe (ed ospite fisso di Barbara a Pomerggio 5) e per un passato fatto di pesantissime critiche. Critiche che le saranno rivolte anche nelle prossime ore dopo quello che è successo e le sue parole post cacciata Barbara D’Urso.





Aida Nizar, messaggio incredibile a Pier Silvio Berlusconi

Aida, allontanata perché “l’atteggiamento della signora era artificioso, volutamente pacchiano e smisurato. Insomma, il suo fine era fare casino e inscenare teatrini di dubbio gusto per continuare a guadagnare ospitate”. Ebbene anche il video girato mentre guida l’auto, con cui chiede la grazia si rivolge al Berlusconi sbagliato, chiama in causa Silvio, morto un mese e mezzo fa.

“Ascolta questo è per te carissimo Silvio Berlusconi! Penso a quello che è stato, pensa a quella che sono stata io a Mediaset Italia. Tutto perfetto, niente di sbagliato, i sogni dei telespettatori sono stati realizzati. Perché il pubblico ha bisogno di me. Ascolta bene Silvio. Ma tu non hai difetti, sei un uomo bravo e così carismatico”. “Quindi penso che devi veramente ascoltare questa dona spumeggiante e Non smettere mai di cercarmi, sono pronta per ritornare alla grande da voi in Italia. E quando verrai a trovarmi sarò pronta per Mediaset Italia”.

E con le anche Barbara D’Urso. Molti fan, infatti, sono convinti che quello della Nizar si un appello per Barbara con la quale pare ci sia ancora un legame fortissimo. Poi la signora, quintessenza di ciò che Berlusconi non vuole più vedere sulle sue reti, rilancia: “Anche la Meloni mi adora. Cara Meloni, prometto di non buttarmi più nella fontana di Trevi. Oppure se vuoi lo faremo insieme. Dai Silvio questa donna ti aspetta! Perché l’Italia chiama il mio nome certamente. Tu Silvio sai che sono una donna nata per il palinsesto televisivo italiano. Ed è proprio così lo sai, a presto Silvio”.