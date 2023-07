Per oltre 20 anni Barbara D’Urso è stato uno dei volti più noti di Mediaset. Poi la decisione clamorosa di Pier Silvio Berlusconi, il quale ha annunciato il cambio di rotta della sua rete e l’arrivo di Myrta Merlino al posto della storica conduttrice di Pomeriggio 5. Un addio alla rete nata grazie a Silvio Berlusconi, che l’ex volto Mediaset ha commentato improvviso e doloroso. “Sono un po’ addolorata e umanamente delusa ma professionalmente molto, molto serena”, ha confessato in un’intervista a TheHollywoodReporter.it.

“Io sono molto amata ma spesso qualcuno mi massacra. Non rispondo mai, perché penso alla qualità della vita che ho io e mi sento fortunata. Cerco di coltivare la mia serenità, la mia interiorità. Penso a tutti coloro che vivono ossessionati da me…che brutta vita che fanno, pieni di rabbia”, ha detto ancora Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso, no a Ballando con le Stelle al posto di Selvaggia Lucarelli

Dopo la cacciata da Mediaset è mistero sul futuro della conduttrice napoletana. In questi giorni la voce sull’arrivo di Barbara D’Urso nella giuria di Ballando con le stelle. Secondo alcuni rumor la conduttrice avrebbe dovuto prendere il posto di Selvaggia Lucarelli in giuria, ma a quanto pare si tratterebbe di una notizia falsa e a smentirla ci ha pensato la stessa Carmelita.

“No guardi, credo che la giuria di Ballando che c’è stata finora sia un’ottima giuria e lo sarà ancora in futuro. E non c’è mai stata, ma neanche in lontananza, questa idea. Mi piace il programma e stimo molto Milly. L’ho sempre guardato e continuo a guardarlo”, ha rivelato Barbara D’Urso nell’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter. La conduttrice ha detto che qualche anno fa aveva ricevuto l’offerta di partecipare come concorrente ma aveva dovuto declinare l’invito per vari motivi. Insomma, dopo Mediaset tutte le porte sono aperte ma non quella di Ballando con le stelle.

“Milly è stata molto gentile e molto, diciamo, volitiva. Voleva che io facessi la ballerina per una notte”, ha spiegato Barbara D’Urso parlando della padrona di casa di Ballando con le Stelle. “È molto convincente, però io in quel periodo ero obbligata a fare una scelta e quindi ho dovuto dire di no. Però la ringrazio per avermelo chiesto e, ripeto, è una trasmissione che guardo perché mi piace proprio. Mi piace, amo la danza, qualunque forma di danza”.