Ballando con le stelle, scoppia la bomba: nel pomeriggio di ieri si è fatta largo una clamorosa indiscrezione. Pare infatti che Milly Carlucci abbia deciso di rivoluzionare il cast e puntare forte su un nome forte di Mediaset. Milly Carlucci, di recente, non si è negata a riflettori esprimendosi anche sul caso Barbara D’Urso. “Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera, ovunque lei sceglierà di andare, continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora”.

Pare che però questo non le basterà per essere chiamata in trasmissione a differenze dell’ex giudice di Tu sì que vales pronto a sbarcare. Secondo quanto riportato da TvBlog, negli scorsi giorni ci sarebbero state alcune trattative avviate: “Nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti tra il popolare conduttore romano e il gruppo che lavora con Milly Carlucci alla trasmissione del sabato sera di Rai1”.





Ballando con le stelle, Teo Mammucari nuovo giudice

“In base alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe in corso una trattativa che, in caso di esito fortunato, porterebbe Teo Mammucari a Ballando Con Le Stelle non come concorrente bensì con altro ruolo, probabilmente all’interno della giuria la cui composizione ufficialmente non è stata ancora confermata”. Resta da capire chi sarà il giudice sacrificato (forse Selvaggia Lucarelli?)

Ad avvalorare l’ipotesi ci sarebbe anche il fatto che lo stesso Mammucari ha da tempo detto addio a Tu si sue vales (al suo posto arriverà infatti Luciana Littizzetto) e le polemiche post addio a Le Iene che lui aveva raccontato. Settimane fa Teo aveva spiegato il motivo del suo addio a Le Iene: “Davide (Parenti ndr) ha litigato con tutti i conduttori che esistono”.

“Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui. Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli. È chiaro che sentirselo dire così non piace a nessuno. Però era giusto lasciare a chi in quel momento aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene. Auguro loro di provare tutte le emozioni che Le Iene hanno dato a me”.