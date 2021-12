Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso è cambiato quest’anno: meno gossip e intrattenimento e più informazione e attualità. Ma lo spazio dedicato al GF Vip è rimasto e poco prima dell’inizio della 25esima puntata sono state date delle anticipazioni sulla serata. Non c’era nemmeno bisogno della conferma, era scontato per il pubblico di Canale 5 che Alfonso Signorini parlasse di Alex Belli e Soleil Sorge.

Negli ultimi giorni i due si sono avvicinati ancora di più, nonostante l’incursione di Delia Duran nella Casa per provare a stoppare questo rapporto. E, a proposito, la moglie dell’attore ha anche lasciato la casa di Milano nelle ultime ore. Ma tornando al programma di Barbara D’Urso, anche in studio pochi credono alla spontaneità di questa “coppia” e a tutto ciò che Alex ha dichiarato a Soleil.

Barbara D’Urso, l’indizio sul suo futuro in tv

E tra coloro che pensano che potrebbe esserci un copione dietro a questa amicizia speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge, anche Enrica Bonaccorti, ospite di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. “Spero che sia tutto finto”, ha detto la conduttrice riferendosi anche alle parole dell’attore che vorrebbe tenere il piede in due scarpe.





Quindi l’intervento della padrona di casa, che dopo aver sentito la parola “finto” si è sentita di difendere il GF Vip. Barbara D’Urso ha spiegato che nei reality show non esistono copioni e non ci sono finzioni, almeno da parte degli autori e dei conduttori. “Lo dico anche a nome di Alfonso Signorini visto che anche io per tanto tempo, e forse di nuovo, facciamo questo lavoro”, ha aggiunto.

“E forse di nuovo” ha detto Barbara D’Urso. Quindi condurrà ancora un reality show? A molti questa frase, sfuggita oppure no, è sembrata un chiaro indizio sul suo tanto chiacchierato futuro televisivo. Si riferiva forse alle voci su La Pupa e il Secchione? Oppure c’è la possibilità di un ritorno del Grande Fratello Nip, anche non se ne parla da tempo? Insomma, forse qualcosa bolle in pentola.