“Niente in comune con lei”. La vip a bomba su Barbara D’Urso. Il giudizio sulla collega è pesante

Barbara D’Urso si sta godendo le vacanze dopo una stagione a dir poco travagliata. In uno degli ultimi post apparsi sul suo seguitissimo profilo Instagram ha postato le foto di un look trendy e fresco per la bella stagione. Sul piccolo schermo il pubblico è da sempre abituato a vederla in tubini aderenti e tacchi alti, ma ora sembra aver dato una svolta al suo stile passando a maxi dress da gitana e comode espadrillas.



Una versione decisamente più casalinga ma allo stesso tempo trendy per Barbara D’Urso, che non esita a mostrarsi anche senza trucco, al naturale. Nel dettaglio, indossa un maxi abito a balze con maniche lunghe e a palloncino, scollo a V e stampe geometriche sui toni dell’azzurro. Ma la chicca sono le scarpe: espadrillas raso terra di Chanel con la punta in pelle total black, i contorni di corda in panna e il logo con la doppia C in tinta.

Barbara D’Urso, il futuro è ancora un rebus



Quanto al futuro, i dubbi restano. Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti aveva affermato su Barbara D’Urso: “Rimane nella nostra squadra, ma proviamo a cambiare genere. Ha fatto un grandissimo lavoro”. Ma oltre a queste bellissime dichiarazioni sulla presentatrice, ha anche sottolineato che qualcosa non stava più andando nel verso giusto.







Il riferimento è stato a ‘Domenica Live’ e ha illustrato nei particolari perché è stato definitivamente cancellato. “Questo tipo di infotainment a 360 gradi, che va dalla cronaca, alla politica al gossip, non credo abbia più grande senso”. Una vera e propria bocciatura totale per Barbara D’Urso che non lascia spazio a cambi di idea nel prossimo futuro.

Barbara D’Uso al posto delle quale è stata chiamata Anna Tantangelo che se da una parta dà un calcio alle polemiche, dall’altra spiega come la domenica di Canale 5 sarà molto diversa. “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti”.