“Milly vuole proprio lei”. Ballando con le stelle, follie per avere la vip del momento. La cifra è stellare

Ballando con le stelle, Milly Carlucci prova a pescare l’asso. La conduttrice è pronta a chiedere uno sforzo alla Rai per avere la vip del momento come ballerina per una sera. Sembra che a far pendere la conduttrice verso questa decisione siano stati gli ascolti: rispetto a un anno fa Milly incassa sistematicamente la sconfitta dal diretto concorrente di Canale 5. Una stagione piena di difficoltà questa, iniziata con la polemica sulla positività di Mietta e proseguita con l’addio di Albano Carrisi.



Proprio su Albano Carrisi la conduttrice di Ballando con le stelle aveva voluto fare chiarezza. “Sui social a volte vengono fuori cose stravaganti – spiegava in un post- ad esempio uno starnuto fatto a ‘Ballando’ diventa un maremoto. Al Bano ha annunciato di aver concordato per ora con Oxana il suo ritiro finché non starà meglio con il piede. Ma è stato insinuato che lo ha fatto perché ha un concerto venerdì. Tutto questo è falso perché si parla di concerti in programma nel 2022”.

Ballando con le stelle, il sogno è Ambra Angiolini



Eppure le riserve su Ballando con le stelle restano, per questo Milly sta cercando di avere per una sera Ambra Angiolini. Le trattative, in realtà, sarebbero in atto già da qualche settimana e pare che l’attrice abbia già rifilato un “no grazie” alla proposta, nonostante un cachet proposto molto elevato, perché non vorrebbe ulteriore esposizione mediatica dopo che la sua vita privata è diventata un affare pubblico.





Nelle ultime ore, però, sembrerebbe che Milly Carlucci sia ritornata all’attacco, alzando il cachet a 40/50mila euro. Una cifra importante che potrebbe spingere Ambra a partecipare a Ballando con le stelle. Ambra che ieri, durante la conferenza stampa di presentazione del suo ultimo film ‘Per tutta la vita’ in uscita nelle sale italiane giovedì prossimo, alle polemiche innescate da Striscia la Notizia dopo la consegna del tapiro d’oro.



Da Striscia, nel dettaglio, era partita l’accusa che il caso fosse stato volutamente gonfiato. Secca era arrivata la smentita di Ambra: “Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti”, accuse insomma rispedite al mittente. E chi lo sa che l’attrice non trovi proprio in Ballando con le stelle una valvola di sfogo.