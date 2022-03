Ballando con le Stelle, paura per il ballerino del programma televisivo. Un incidente nel bel mezzo delle prove per il 27enne. Il ballerino purtroppo è caduto dalle scale sbattendo le costole. Una caduta che ha comportato molto dolore ma anche la senzasione di non riuscire a respirare. Dopo ore di apprensione, il suo messaggio per i fan.

“Ieri durante le prove sono caduto sbattendo le costole sulle scale. Appena successo pensavamo si trattasse di una frattura dato il colore scuro dell’ ematoma e la difficoltà a respirare, ma fortunatamente dopo vari controlli è risultato niente di rotto. Qualche settimana e starò meglio di prima. Grazie per i messaggi raga”, ha scritto il ballerino a corredo di una sua foto.

Si tratta proprio di Marco De Angelis, che dopo aver ricevuto i dovuti e immediati soccorsi, è stato messo prima su una sedia a rotelle per poi essere trasferito immediatamente presso la struttura ospedaliera per sottoporsi ai dovuti controlli e accertamenti che potessero scartare il peggio. Fortuntamente per Marco De Angelis è arrivato il momento di poter tirare un sospiro di sollievo e insieme a lui anche i numerosi fan che lo hanno riempito di messaggi di affetto a vicinanza.





Il ballerino di Ballando con le Stelle è stato mlto chiacchierato soprattutto dopo la rottura da Lucrezia Lando, che ha sottolineato nel corso dell’intervista per il settimanale Di Più: “In questo momento per me esiste solo la danza. Sento il bisogno di concentrarmi su di me, pensare ai miei progetti e sfruttare tutte le occasioni. In una coppia può capitare di vivere un momento di difficoltà, di fragilità e di riflessione”.

La fine di una relazione, però, giunta dopo la conclusione della penultima edizione del talent show di Rai Uno.ha dato modo ai due di ritrovare in breve tempo un rapporto pacifico e privo di rancori, al punto da augurarsi reciprocamente tanta serenità: “A Marco auguro tutto il bene del mondo”, ha spiegato per pi aggiungere: “Sono giovane e voglio sfruttare tutte le occasioni. Ma forse la colpa è stata anche della passione che era finita”.