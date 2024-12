Durante la puntata di ieri, sabato 30 novembre, di Ballando con le stelle, si sono vissuti momenti di tensione. Parlando del caso Madonia, escluso una settimana fa dal programma, Milly Carlucci ha deciso di fare piena luce con l’ausilio di un filmato che ha rivelato una retroscena mai visto e ancora più pesante. Dietro le quinte si sono vissuti momenti di caos. Nello specifico si è vista una Federica Pellegrini decisamente agitata dopo lo scontro che Angelo Madonia ha avuto con Selvaggia Lucarelli.

Nello specifico si vede Federica che se la prende con l’ex maestro in più occasioni: “Molli quel telefono Angelo?”. “Se ti posso dire quello che sbagli… è che tu attacchi”. Poi la campionessa olimpica ha raccontato cosa è successo: “Per me sabato sera è stato proprio mandato all’aria un rapporto che si è costruito non facilmente”.





Ballando con le stelle, tensione dietro le quinte: cosa è successo

“In due mesi di lavoro forse per la prima volta eravamo centrati in un ballo e ci era riuscito bene. Quindi rovinare così quel momento per me è stata una grande delusione. Mi sono sentita sola e anche fuori da un gioco che non mi apparteneva. Per quanto male io ci possa stare per quello che è successo, la decisione non è stata mia. C’è stato dello scompiglio”.

Inaspettatamente, però, Pellegrini è finita sul banco degli imputati dei social. Sotto al video, pubblicato su X ed Instagram, sono molti quelli che si schierano dalla parte di Madonia “Aria da maestrina, Angelo ha subito una punizione eccessiva”. “Deve tutto a Angelo. Lei era un ciocco di legno nel ballo”. “Pellegrini fatti un bagno di umiltà”.

“Stasera si è fatto tutto per far passare Federica Pellegrini da vittimella della situazione. Potrai avere tutti 10 a prescindere dalla giuria, e potrai pure ballare con Roberto Bolle, ma il pubblico vede. E il ruolo da vittimella non le si addice!”. “Ok si è sentita sola ma a me pare sia lei che ha lasciato SOLO Madonia all’intervista ed è tornata indietro pur di non seguirlo poi“.