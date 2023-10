Milly Carlucci, la prima puntata di Ballando con le stelle si chiude con l’amaro in bocca. Una puntata dove a farla da padrone è stata la confessione di Wanda Nara: “Il ballo non è il mio campo, per questo credo sia una sfida importante. Mi spaventa non essere all’altezza della persona che ho accanto. Credo che il pubblico italiano mi conosca per essere la moglie e la manager di Mauro Icardi. Sono molto di più. Lavoro da quando avevo 5 anni, per amore ho lasciato tutto. Volevo essere una madre presente e lo sono stata”.

“Ho condotto Masterchef argentina per 6 mesi. Ho vinto un premio e il giorno dopo dovevo viaggiare a Milano”, ha raccontato. Poi ha aggiunto: “Quando mi è arrivata la proposta di Ballando, ci abbiamo pensato, abbiamo seguito ciò che mi stanno dicendo i medici, sto facendo un trattamento e i miei medici mi hanno detto che potevo partecipare”.





Ascolti tv di sabato 21 ottobre, vince ancora Tu si que vales

La grande tensione emotiva e il talento di Milly non hanno impedito una sconfitta contro Tu si que vales, una notizia dura da mandare giù. Scrive Davidemaggio.it come: “Nella serata di ieri, sabato 21 ottobre 2023, su Rai1 il debutto di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:15 alle 1:11, ha conquistato 3.228.000 spettatori pari al 22.54% di share (Tutti in Pista, dalle 20:44 alle 21:10, a 3.608.000 spettatori e il 19.88%)”.

“Su Canale5 la quinta puntata di Tú Sí Que Vales, dalle 21:29 alle 1, ha raccolto davanti al video 4.002.000 spettatori con uno share del 27.82% (Buonanotte a 1.324.000 e il 20.87%). Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 698.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 I Croods ha intrattenuto 689.000 spettatori (3.89%). Su Rai3 Assassinio sull’Orient Express raggiunge 706.000 spettatori e il 4.21%. Su Rete4 Rocky V totalizza un a.m. di 383.000 spettatori (2.27%)”.

E ancora: “Su La7 In Altre Parole, dalle 20:44 alle 23:21, ha registrato 875.000 spettatori con il 4.92%. Su Tv8 la Formula 1 con GP Stati Uniti – Qualifiche è seguita da 365.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Accordi&Disaccordi segna 390.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Colpi proibiti arriva a 300.000 spettatori (1.7%). Su Iris Il collezionista è visto da 455.000 spettatori pari al 2.7%”.