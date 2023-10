“Ti faccio cacciare”. Momenti di tensione a Ballando con le Stelle tra Paola Perego e Guillermo Mariotto. La donna infatti gliene ha dette di santa ragione al giudice storico del programma di Milly Carlucci. L’uomo tra l’altro, che di solito risulta particolarmente pungente con tutti, stavolta ci era andato leggero e non aveva offeso nessuno. Anzi, con molto garbo il giudice aveva spiegato il suo punto di vista alla nuova ballerina del programma.

Eppure qualcosa è andato storto e Paola Perego non l’ha presa benissimo. Guillermo Mariotto nel commentare la performance di Paola Perego fa forse un errore imperdonabile, cita il marito. “Ho visto tante corsette. Però si possono fare altri passi. Nella corsetta convincevi. Io amo le tue gambe e le voglio vedere di più. Io conosco la forza che c’è lì sotto. Io ti conosco. Poi con te ho il conflitto di interesse perché faccio parte della scuderia di suo marito”, afferma il giudice.





Tensione a Ballando con le Stelle tra Paola Perego e Guillermo Mariotto

Piccatissima la replica della donna che a questo punto senza troppi fronzoli dice: “E che c’entra che sei nell’agenzia di mio marito? Quindi sono io la raccomandata quest’anno? Mio marito non c’entra nulla con ballando. Quindi non capisco dove sia il conflitto di interesse. Hai paura che ti caccia dall’agenzia? Potrei suggerirglielo”. Ma non sono finite qua le brutte notizie per Paola Perego che poco dopo è costretta a subire il giudizio anche di Selvaggia Lucarelli: “Ti suggerirei di rimanere nel ruolo quando balli”.

E ancora: “Poi dovresti uscire dal ruolo quando parli. Perché in alcuni momenti si capisce che ti guardi da fuori e dici ‘cosa cavolo sto facendo?’. […] L’anno scorso abbiamo visto Angelo con Ema, questa coppi che ci ha fatto sognare. E quindi siamo tutti un po’ orfani di questa storia. Tu adesso ti ritrovi nel ruolo dell’altra“. Paola Perego allora commenta: “Oddio, dell’altra, ma solo ballerina“.

PAOLA PEREGO E SELVAGGIA LUCARELLI SPEGNENDO QUESTO DEMONE DI MARIOTTO E SIAMO SOLO ALLA PRIMA PUNTATA LE AMO#BallandoConLeStelle — Lexie Grey (@greysloanbly) October 21, 2023

Riparte Mariotto che dice: “Io un po’ ti conosco. Tu sei così, come ti ha descritto Selvaggia, non è che lo sei qui stasera, tu sei così sempre“. La donna allora non ci sta e risponde: “No! Non è vero. Io non sto sempre a guardarmi da fuori se è giusto quello che sto facendo. Mentre ballo sì, perché non è una cosa che faccio e che mi appartiene. ma poi nella vita sono assolutamente spontanea. Non mi conosci così bene! Però se vuoi ti faccio vedere le gambe“.

