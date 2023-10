“Roba da vergognarsi!”. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli: prima puntata al veleno e furia del pubblico

Si torna a ballare su Rai 1. Nella prima puntata dello show di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” il pubblico ha assistito alle esibizioni dei concorrenti e pure a una bordata di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Barbara D’Urso. Intanto diciamo che il primo a uscire in pista è stato il 72enne Antonio Caprarica con una performance segnata dall’emozione per il ruolo inedito. Poi la prima discussione l’ha innescata il giudice Guillermo Mariotto.

Lo stilista se l’è presa con Paola Perego evidenziando un conflitto d’interessi visto che lui è cliente di suo marito, l’agente dello spettacolo Lucio Presta. La conduttrice è parsa un po’ infastidita dalla questione sulla quale si è subito immancabilmente inserita Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giudice ha promesso che non darà tregua a Mariotto sull’argomento. Poi ha lanciata una frecciata a Barbara D’Urso parlando con Simona Ventura.

Selvaggia Lucarelli e la frecciata a Barbara D’Urso

Dopo aver commentato la splendida prova di Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli ha voluto lanciare una frecciata a Barbara D’Urso per la quale come è noto non nutre una grande stima. “Iniziai a fare questo mestiere grazie a Simona – ha esordito Selvaggia – Hai dimostrato che quando la tua carriera non è andata benissimo, e questo capita a tutti, sei stata in grado da ripartire dalle cose piccole”. Poi è arrivata la stoccata alla conduttrice che recentemente è stata mandata via da Mediaset.

“Non sei andata in Inghilterra a postare su Instagram in inglese, così, improvvisamente – ha detto Selvaggia Lucarelli a Simona Ventura con chiaro riferimento a Barbara D’Urso – No, sei rimasta qui a fare cose più piccole con pazienza e modestia”. C’è da dire che la frecciata è apparsa ai più fuori luogo. Che male c’è, infatti, a rimettersi in gioco e andare in Inghilterra per migliorare il proprio inglese?

Non denota questo un atteggiamento umile? Insomma Selvaggia Lucarelli non perde occasione di manifestare le sue opinioni critiche e questo è il suo ruolo, lo sappiamo. Ma stavolta forse la sua uscita è stata un po’ forzata. E poi, si sa, fare riferimento a persone assenti non è mai un gesto signorile. O no? Per la cronaca alla fine della puntata Lino Banfi è risultato primo in classifica, secondo posto ex aequo per Simona Ventura e Wanda Nara, seguite da Carlotta Mantovan.

