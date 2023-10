“Chi ha mandato i video ad Antonio Ricci”. Fuorionda choc di Giambruno, la verità dietro i clamorosi servizi di Striscia la Notizia

I fuorionda di Andrea Giambruno, fuori la verità. L’annuncio di Giorgia Meloni è arrivato poco dopo la messa in onda di alcuni fuorionda di Andrea Giambruno pubblicati da Striscia la Notizia. Nel primo servizio Giambruno si lamenta delle critiche ricevute per il suo ciuffo. “Ma non mi rompessero il cao col ciuffo, ho 42 anni e ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog*ni, qua c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli”. Poi quelli choc in cui il compagno di Giorgia Meloni ‘scherzava’ in maniera pesante con la collega Viviana Guglielmi. Ma come sono arrivati i fuorionda ad Antonio Ricci?

I fuorionda di Andrea Giambruno, come sono arrivati sotto gli occhi di Antonio Ricci. Il clamore mediatico è ormai scoppiato intorno alla rottura di coppia tra Giorgia Meloni e il compagno Giambruno. Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia, ha commentato l’addio della coppia all’Ansa. “Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere“, ha detto l’autore di Striscia lasciando intendere di sapere molte cose sull’ormai ex compagno della premier.

Un favore, dice Antonio Ricci, perché l’annuncio di Giorgia Meloni è arrivato proprio dopo la messa in onda da parte del suo tg satirico dei fuori onda del conduttore della trasmissione di Rete4 Diario del Giorno. Ma una delle domande che molti si pongono è questa: come sono riusciti ad arrivare i fuorionda ad Antonio Ricci? A rispondere al quesito, il sito Fanpage.

Si apprende che i video in questione possono essere registrati a “bassa frequenza”, che altro non è se non un circuito chiuso che collega le varie regie. Una fonte a “bassa frequenza”, dunque, può essere intesa come una fonte per così dire “primaria” per ogni tipo di fuorionda su tutte le reti. Ma non solo questo. Infatti la registrazione di un fuorionda può avvenire anche attraverso uno smartphone o con qualsiasi dispositivo.

Ora Repubblica lancia una bomba, perché pare che Giorgia Meloni già sapesse degli ormai famosi fuori onda del compagno: “Perché lei, Meloni, era già stata avvertita dei comportamenti del compagno, e di tracce registrate che potevano risultare compromettenti per un capo di governo. “Nell’incontro – si legge su Repubblica – si fa cenno anche ai pericolosi fuorionda di Giambruno, che risalgono a giugno? Nessuno può confermarlo ma quello, di certo, è il turning-point di una storia avvolta ancora in parte dal mistero, nella quale si rincorrono pure le voci di un coinvolgimento dei servizi e di inutili tentativi, da parte di Palazzo Chigi, di evitare l’imminente danno d’immagine.